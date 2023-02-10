校園天地｜九龍靈光小學　童心做得到電子獎勵計劃

科技世代日新月異，在這教育的大趨勢中，九龍靈光小學除了積極推動STEAM學習、電子學習外，今學年更增添了嶄新的「電子獎勵計劃」。（內容由九龍靈光小學提供）



童心做得到。（九龍靈光小學提供）

A. 目的：

為了培育我們的學生具備良好的品格及積極的學習態度，九龍靈光小學運用應用程式「EDX Student」， 推行【Effort Pay Station（童心做得到）】電子獎勵計劃」，鼓勵學生恆常學習。校方更持續表揚學生的優良學行表現，促進學生的全人發展。

B. 方法：

1. 運用應用程式「EDX Student」，記錄各項獎分

校方已為每名學生開設一個電子帳戶，學生只需完成不同項目並達至指定要求，便能取得獎分，獎分亦會自動記錄於「EDX Student」內。

同學自行查閲分數。（九龍靈光小學提供）

2. 獎分項目涵蓋廣闊，促進學生全人發展

項目涵蓋各學習範疇，請參閲下表。

活動名稱（完成以下項目並達至指定要求均能得分）

中文樂繽紛：1. 默書；2. 「中文智愛」平台

英文至多FUN：1. Highlights Library；2. Let’s Talk；3. Dictation

數學無限分：1. 「A+」電子平台；2. Google Classroom任務

我愛神的話：1. 背金句

健康Super Star：1. 大家齊齊跳：到禮堂跳繩；2. 開心果月：多吃水果

齊說普通話：1. 準時完成朗讀課文

閱讀寶庫：1. 早讀時段閱讀

品格之星： 1. 自律守規； 2. 盡責； 3. 整潔

3. 家長能隨時檢視電子獎勵紀錄

培育孩子的優良品行有賴家校合作。家長可透過應用程式「EDX Student」，隨時隨地檢視電子獎勵紀錄，從而即時了解子女的學行表現，並就孩子的表現適時地提點或鼓勵。

4. 學生以積分換取獎品以作鼓勵

校方已為每名學生開設一個電子帳戶。學生積極參與，便能以積分換取不同的獎勵。

同學透過個人QR code加分。（九龍靈光小學提供）

C. 獎品：

1. 夾公仔；

2. 扭蛋；

3. 神秘禮物

扭蛋。（九龍靈光小學提供）

科技的發展，讓世界不斷進步！九龍靈光小學透過科技，培養學生具備良好的品格及積極的學習態度，以成就天父交托我們的願景：讓學生成為未來社會的良才。

（內容由九龍靈光小學提供）

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