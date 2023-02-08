校園天地｜樂善堂梁銶琚學校（分校）的AI校園

建立AI校園

為迎合現今社會的發展方向，樂善堂梁銶琚學校（分校）為學生設計了一系列的AI 課程，及多方面製造機會給學生接觸人工智能，希望令學生多了解人工智能在社會上的應用。（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）



充滿科幻感的AI Space

樂善堂梁銶琚學校（分校）的學生，每星期都會到充滿科幻感的AI Space上課。身處在這樣特別的環境下，一定會刺激學生想了解多些關於人工智能的學習。學生來到AI Space門外，虛擬人工智能服務大使Kimia會率先跟大家打招呼。Kimia 能用英語、粵語及普通話回答問題，跟學生進行簡單對話，甚至預報天氣。另一端的AI知識牆，介紹了人工智能的五大理念: 感知、表示與推理、學習、互動及社會影響。進入AI Space內，亦有智能家居助理幫忙管理課室設備，讓學生體驗智慧生活。整個AI Space 的設計是希望能給學生認識到未來科技的發展，以及感受一下現代智能生活帶來的好處。

本校自行設計的校本AI課程，曾經得到本港大學的教授支援，學生以遊戲活動的方式去體驗人工智能、監督式學習和深度學習等概念。另外，Young Maker課程也透過AI 智能鏡頭HuskyLens 、micro:bit、App Inventor等套件配合編程製作產品，希望讓學生運用科技解決生活上的難題。

智能下棋機械人陪學生下棋

除了課室設計獨特，提供不同場景的學習環境，務求令學生更投入學習，帶着好奇心享受學習的樂趣外，學校更添置了智能下棋機械人，讓學生於不同的範疇上接觸人工智能的應用。智能下棋機械人除了可以陪伴學生練習下棋外，還能指正錯誤的棋步，令學生改善棋藝。而且智能下棋機械人可因應學生的程度調節難度，更易培養學生的信心。

以往下棋，最怕遺失棋子，就不能再用同一副棋。但下棋機械人能利用圖像識別的技術來認定不同的棋子，所以就算遺失了棋子，學生都可以透過3D打印及鐳射切割的技術自製棋子，繼續跟機械人下棋。除了能無限練習外，如果想挑戰殘局，也可以找機械人來練習。機械人不會投訴同一局棋，下了無數次，也不會嫌悶嫌慢，而且能清楚說明規則，是練習下棋的最佳對手。

此外，校園也有故事機械人及智能消毒機械人，令學生多了解人工智能在社會上的應用，使人工智能在多方面滲入學生的校園生活。

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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