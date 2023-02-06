校園天地｜元朗信義中學：珍視成長　樂學未來

今日，教育已到更廣闊更人本的「教育3.0」階段；要順應趨勢，讓一代更勝一代，基督教香港信義會元朗信義中學推出了「樂學HappyDemic」發展重點。校長尹浩然認為，樂與學實乃相輔相承，「玩得又讀得」才是今日的教育期望；樂學並非口號，而是確切實踐的措拖。尹浩然校長指出，「執行力」是斷定學校能否實踐理想，持續發展的關鍵；學校在多年發展中，校長、副校長及助理校長各有所長但同心同德，成為火熱的領導組合Fantastic 6，以Design Thinking的概念重新檢視學校措施，帶領團隊同行，讓「樂學」得以落地生根。（內容由基督教香港信義會元朗信義中學提供）



十二月舉行的學校簡介會，有多達三千多人報名。尹浩然校長與出席家長分享學校在教育3.0發展趨勢下應有的承擔與使命。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

學習成長報告取代成績表

負責學術發展的副校長譚建勳指出，傳統成績表上冰冷的數字，與「求學不是求分數」理念相悖，學生學習範式難改變，成長的種種也得不到全面肯定；因此在新推出的「學習成長報告表」中，紙筆考測、學生學習態度與興趣同受重視。此外，學校亦以自律、禮貌、責任心及勤勞等指標總結學生表現，並透過社會服務、奬勵紀錄、師長評價等多角度肯定學生。學生更會就全年成長寫反思，或在學術、或在活動，或在做人，全以學生為本。改動過程經反覆測試與諮詢，對於領航者譚建勳而言，「我們深信，這必會成為學生成長的催化劑，幫助他們破繭成蝶。」

譚建勳副校長（右一）與學生同行，看到學生的需要，成為優化學生成長報告表的動力。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

活用STEM於成長之中

學校重視STEM發展，設STEM發展總監，除了一般編程與機械人訓練外，亦將大數據與人工智能應用於日常演講訓練（Moodie AI）、英文寫作（Scribo）及高中選科（Rightpick）等不同領域，讓學生慣用科技強化成長。另外，亦推出「Marty機械人領養計劃」——學生領養機械人回家，為其改名，並因應名字背後的期望而編程，機械人可成足球員、音樂家、航空員等，具個性化。統籌全校資訊科技發展的助理校長陳耀明坦言，「師生用心創造，將冷冰冰的編程變得更溫暖及有情感，這才是真正的『人工智能』」。

陳耀明助理校長（右一）與學生研究如何以編程，個性化屬於他們的Marty機械人。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

姊妹學校網絡，突破學習地域限制

學校與海外姊妹中學及大學多達23間，大大豐富學生學習經歷與出路。品學兼優的學生經校長推薦，於文憑試前可獲姊妹大學取錄。北京清華大學每年給予學校優先取錄名額，讓學生一圓國內一等大學升學夢。統籌對外發展的助理校長韋慕琹近年更與國內曦城協同學校、東湖中學及日本羽水高校與櫻美林高校合辦「環球專題研習計劃」（G Project）。「突破思路及地域限制，與祖國及日本兩地學生更廣闊全面地探索全球議題，以大格局觀人處事，讓結論更堅實立體，他們從中相互了解及尊重，這就是世界公民需持的態度。」

韋慕琹助理校長（左一）率領學校團隊於十二月出訪日本學校，成就三地學生的G Project。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

致力學生幸福感，學習效能因減得加

學校的「樂」，並非外顯笑臉，而是「靈性、體能、智力、人際及情意」五個層面的內在幸福感；一向好玩的學生成長副校長鄧智荔強調「Working smart and playing hard」，認為學生有空間，才可學得更深更廣。因此教學規劃不加反減，限制全校家課考測數量及全班性補課，讓學生有空間發展興趣，多與親友相處。學生所有活動，包括周會分享、服務學習、課外活動等都以幸福感為核心而展開，例如每月一次的休整日。統籌班級經營的副校長董明認為在香港要學習好，平日需有「輕鬆愉快的氣氛和心情，休整日就是元信『樂學規劃』一道美妙的『甜點』」。師生於休整日下午進行班本活動，或課室玩樂，或外出看電影，或禮堂玩電競，各適其適。當日更不安排家課，翌日亦無考測，讓師生同樂，凝聚感情。

鄧智荔副校長（前排右二）平日教授地理，深明寓學於樂的道理，與中六學生前往石澳，一邊玩一邊引證書本所學。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

教育是不斷突破之志業，不易為，但更要有為，方能切合社會期望，成就學生未來。樂學教育，是珍視學生成長，扶持學生擁抱未來的嘗試。正如尹浩然校長所說，時代給予我們崇高的使命感，只要團隊同行同心，視學生如子女，就一定知道選擇與方向。

（內容由基督教香港信義會元朗信義中學提供）

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