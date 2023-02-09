校園天地｜麗澤中學　齊賀新歲寫揮春

新年伊始，萬象更新，麗澤中學於農曆新年前（2023年1月10日）在逸芬校園宗教館舉辦「齊賀新歲寫揮春」活動，由李潔明校長帶領全校師生寫揮春，在墨香揮毫當中喜迎新歲，承傳中華傳統節日文化。 （內容由麗澤中學提供）



同學寫揮春的情景。（麗澤中學提供）

麗澤中學創校至今已有九十四年歷史，一直堅持母語教學，秉承基督精神，並以弘揚中國哲學思想及中華文化為辦學宗旨。毛筆書法是本校傳統的日常課業，初中同學更每星期有一節中文堂練習書法，希望藉此能讓學生勤學多練，持之以恆，培養學生的耐心、專注力和提升審美，讓同學心神沉著鎮靜，提高品德情意。

本年度「齊賀新歲寫揮春」活動以班為單位，利用中國語文科課堂，讓全校同學分批參與。學校安排在宗教館進行活動，伴隨著悠揚悅耳的賀年音樂，每位同學獲發練字的舊報紙及預備大筆揮毫創作的紅紙，按老師的指示寫上吉祥祝福的字句，老師更叮囑同學在完成後貼在課室裝飾，或贈予家人、好友。

李潔明校長大筆一揮。（麗澤中學提供）

王安石《元日》詩：「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。千門萬户曈曈日，總把新桃換舊符」。貼揮春是中華傳統文化習俗，源於古代關於「年獸」的民間傳說。相傳「年獸」每年農曆除夕都要四處作惡，但最怕紅色和爆竹火光，因此各家各戶都在門前貼上紅紙驅趕惡獸，後慢慢演變成寫揮春和貼揮春的習俗。也有說法是揮春來自宜春貼、桃符、延祥詩，有祈福及驅邪的作用。宋代的春天常有瘟疫，為防瘟疫，春聯橫批會寫上「順天行化」，隱含《周易》天人合一的觀念，敬畏、順服於天，行事符合教化。如今全球疫情恒常化，書寫 揮春祝願疫情早日結束，人人身體健康，國泰民安，更是別具意義。

同學專注寫揮春。（麗澤中學提供）

校方期望同學能把農曆新年的祝福繼續承傳下去，寫揮春活動有助於學生練習書法之餘，更重要的是學習傳統文化中的意蘊。學生能從中感受新歲團年的深層意義，在生活習俗層面上認識傳統節日文化，更讓他們感受中國人文精神中的關懷和愛，展現出仁民愛物的情義，對現實抱有堅持不放棄、積極樂觀的態度。歡慶佳節、互贈揮春，就讓同學們在校園生活中學會感恩，彼此關懷、祝福和互相愛護。

（內容由麗澤中學提供）

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