跨境中學生今率先回港復課　蔡若蓮形容學生感開心：孭書包跑過關

香港與內地全面通關，跨境生今日（8日）起可分階段回港返校面授，首階段為跨境中學生。位於天水圍的順德聯誼總會翁祐中學今日有20多名跨境學生歸校，教育局局長蔡若蓮到該校視察時稱，今早曾到深圳灣口岸了解情況，形容跨境生過關過程順暢，不須排隊，又指學生雖然摸黑過關但仍充滿陽光氣息：「見（學生）孭書包跑過關，開心心情從步伐可見。」



▼2月8日 天水圍順德聯誼總會翁祐中學跨境生復課▼



翁祐中學推回校學長計劃 一對一助跨境生融入

翁祐中學20多名跨境學生今早7時半左右已返回學校，教師在門口迎接，學校亦推行支援跨境生回校學長計劃，以一對一形式協助跨境生融入學習環境。

蔡若蓮深圳灣口岸視察 開放16條特別通道跨境學生

蔡若蓮表示，自上月宣布通關後，教育局已即時與相關部門商討，用最妥當方法，令跨境生可安全便捷回校。她稱今早到深圳灣口岸視察，見開放了16條特別通道予學生，整體過程順暢不需排隊，即時清晨6時許摸黑起身過關，仍見臉上有陽光氣息：「見（學生）孭書包跑過關，開心心情從步伐可見。」

蔡若蓮寄語把握學習機會成為「三有學生」：幸福非必然

蔡又指，局方會繼續循多方幫助跨境同學重新適應校園生活，又稱經過三年疫情，深感「幸福唔係必然」，寄語學生要有感恩的心把握學習機會，並稱希望學生能成為「三有學生」，即有學習、有生活及有進步。

蔡若蓮稱，今早約有1,000多名學生從深圳灣過關返港，料本月22日小學及幼稚園跨境生返校亦會順暢。她稱當局會全速配合校巴安排，若校巴批文、牌照、司機及保險等就會，相信可在預期時間內完成相關手續。

檢視學生每日快測安排

目前學校學生每日回校前快測安排維持至2月底，她稱會按恢復全日面授課後及疫情發展等，檢討之後的快測安排，並適時向學校公布。

中一生首次進校 昨晚興奮睡不著

中五跨境生李同學代表發言時，稱久別回校，學校熟悉面孔勾起昔日回憶，又指網課效益不及實體課堂，無與同學打鬧，亦未能與同學奮鬥，對能重新返校感欣喜，亦指通關不易，冀中學生活豐富多彩。

中一生廖駿濠稱，昨晚緊張興奮，在床上躺半個小時亦睡不著，「第一次入學校好緊張興奮，同小學唔一樣，中學大啲、學生多啲」，又稱今早經特別通道過關不需等候、十分順暢。他稱期待中學課外活動，例如廚神須等，亦緊張結識新同學，「驚交流唔太好」。

中五生高呼：「我返嚟喇」

疫情期間結束小學生涯，廖同學稱因家中有貓有狗，無法拋下寵物來港隔離，故亦未能出席畢業典禮，只能透過網上參加，坦言：「好可惜參加唔到，但同學老師把我相片P係上面（畢業照），係上面就好喇！」

家住深圳寶安區的中五生文樵風表示，今早5時40分起床經深圳灣口岸返校，感十分開心、緊張，擔心面對老師，與同學間可能有些生疏，又指第一時間與同學打招呼稱「我返嚟喇」。文同學稱，早幾日亦有持配額及檢測陰性證明返校，有一日遲到10幾分鐘，因過關時機器顯示其體溫異常，「人太多喇，海關要我等住先，結果等咗十幾分鐘都未過嚟理我，今朝就好好多。」

▼2月6日 深圳羅湖口岸早上人流暢旺▼

