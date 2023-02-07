全面通關．跨境學童︱周三復課　城巴B7、九巴B1及79K線加密班次

香港與內地全面通關，首次啟用香園圍口岸。城巴企業傳訊經理曾安廸表示乘客較預期多，以上班族及學生為主，整體大致暢順，將視乎情況加密班次。九巴則表示來往上水及香園圍與來往天水圍至落馬洲的巴士乘客都有所增加，因應明日（8日）跨境學生復課明日會兩條線都會加強服務。



▼2月6日 城巴往香園圍口岸B7線巴士啟航▼



+ 13

城巴企業傳訊經理曾安廸表示來往上水、粉嶺及香園圍的B7線乘客較預期多，以上班族及學生為主，有跨境學生因為長期未有來港，八達通被暫時凍結，需要職員協助，但整體大致暢順。而明日（8日）跨境學生開始上學，預期有關路線的乘客量會倍增，視乎情況或會加密班次。

另外，由周六開始，城巴將加開由大圍開出，經沙田、大埔去香園圍的B8路線，約一小時一班，逢星期六、日投入服務，曾安廸指如人流非常顯著，將再加密班次，亦可接乘客量即時增加。

九巴助理車務總監（區域三）黃裕廷則指出來往上水及香園圍的B1巴士線路暫時見到有輕微增幅，而來往天水圍至落馬洲的79K線路昨日客量則有近一倍增長，而因應明日跨境學生復課明日會兩條線都會加強服務。九巴亦將於周六起加開由屯門來往香園圍的B9路線，初期將會1小時1班，並因應需求加密班次。

▼2月6日 跨境中小學生搶先回港上課▼

