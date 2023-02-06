全面通關首日逾19萬人次經陸路口岸出入境　羅湖逾5萬、香園圍5千

新冠疫情肆虐三年，本港及內地今日（6日）終恢復全面通關。根據入境處數據，截晚上8時正，本港入境人次有114,904人次，出境人次更達128,529人次，分別較昨日升15.2%及75.6%，合共超過24萬人次。扣除機場及水路口岸出入境人次，則有19萬人次經各陸路口岸出入境。



當中相隔三年再重開的羅湖口岸最繁忙，合共有5.4萬人次出入；香園圍口岸首日則有約5,000人次出入。



▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼



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總出境人次較昨日飆升75.6%

昨日本港仍未開放羅湖、落馬洲及香園圍管制站，入境及出境分別共99,761及73,196人次。即今日總入境人次比昨日已高出15.2%，總出境更飆升75.6%。

出境旅客人次方面，今日最高的管制站依次為羅湖、落馬州支線及機場，全部突破2萬人次。至於港珠澳大橋、深圳灣、高鐵西九龍，亦有逾1萬人次。僅港澳客運碼頭、落馬洲、香園圍、文錦渡及中國客運碼頭，全部不足5,000人次。

羅湖首日開關出境人次約3萬

離境旅客人次方面，羅湖高達3萬人次，落馬洲支線亦有逾2.5萬人次，機場則有近2萬人次。其次為深圳灣、港珠澳大橋、高鐵西九龍，各逾1萬人次；其餘管制站同樣不足5,000人次。

▼2月6日 城巴往香園圍口岸B7線巴士啟航▼



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落馬州支線出境人次較昨日增1.7萬

若比較各管制站的人次，除了今日恢復開關的管制站，落馬州支線錄得的升幅最高，入境多6,263人次，出境飆升17,343人次，可見羅湖口岸通關並未影響人次。

港珠澳大橋入境人次跌1.4萬

不過有4個管制站卻錄得跌幅，當中港珠澳大橋跌幅最高，入境急跌14,001人次，出境亦跌6,622人次；機場跌幅亦顯著，入境及出境分別跌9,747及6,137人次；港澳客運碼頭亦分別跌2,056及398人次；至於文錦渡則微跌雙位數。

2月6日出境人次暫列今年第二高

至於翻查過去一個多月的出入境人數，可發現今日並非最高峰，入境數字在1月29日達到頂峰，達183,943人次；出境則為1月20日的129,289人次。不過過去4日入境人次仍然持續攀升，出境人次亦一躍暫列今年第二高（至少128,529人次），若連同晚上8時後的數字，或有望成為最高。

▼2月6日羅湖口岸重開▼

