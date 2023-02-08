跨境學生｜校長指有中四生內地上課後自覺追不上　回港降級讀中二

跨境中學生今日起恢復回港上課，元朗商會中學校長丘志良表示，校內今日（8日）只有兩名跨境學生回校上課，其他跨境學生早前已透過領取過關配額回港上課，不少學生都反映過境順利。

他又提到，校內有本來讀中四的學生，因為在內地上課後自己認為進度不理想，擔心跟不上進度，回港後自願降級就讀中二。



▼2月6日 跨境中小學生搶先回港上課▼



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元朗商會中學校長丘志良表示，校內的跨境學童當中，初中有37人，高中有18人，其實當中大部分早前已自行領取配額回校上學，而於今日才回校的其實只有兩名學生。他提到學生早期對回校可能仍有問題，例如有學生未有校服，交通安排未跟得上過關人流導致遲到等，都會寬鬆處理，對學生影響不大。他指，全面通關後，早期交通疏落的情況都有所改善，加上關口設特別櫃枱處理跨境學童，不少學生都反映上學的過程順利。

丘志良表示校內的跨境學童當中，初中有37人，高中有18人，其實當中大部分早前已自行領取配額回校上學，而於今日才回校的其實只有兩名學生。（資料圖片）

他又稱，學校安排朋輩輔導員為跨境生提供協助。他又指，校內有學生因3年未有回校，全部在內地上課，現時本應該已讀中四，但因為之前在內地上課，認為進度不理想，擔心跟不上進度，所以回港選擇降級讀中二，亦有約10位內地學生決定不再回香港上課。

深港跨境學童家長會主席黃菁葒則表示，跨境學童整個過關流程大致暢順，唯填電子申報表方面對年紀較細的學生有困難，故早前與深圳灣海關見面，提議取消或簡化流程。另外她亦提到，跨境校巴公司或未能招聘足夠人手，未能第一時間提供服務。