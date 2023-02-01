港校2月起全日制　教評會提10點建議：跨境學生快測代核酸檢測

疫情漸減，香港進入復常新階段，全港學校亦將於今年2月迎來全面全日制授課，3年疫情令學校復常過程產生不少問題，教育評議會向教育局提出10點建議，希望能藉此有效推行全面全日制。當中教評會留意到大部分學校疫情下的代課津貼不敷應用，甚至學生需要時間適應每天舟車勞頓，建議教育局增設臨時撥款或額外資源，令學校正常運作和，同時讓學生早日適應全面全日制的校園生活。另外，跨境學生可再次來港上學，教評會提倡以快速檢測代替核酸檢測。



為了方便跨境生往返，教育評議會建議取消申請過關配額及開放更多關口，令學生能順利過關。（資料圖片/蔡若蓮Facebook圖片）

首先在跨境學生方面，教育局提出跨境中學生在2月6日後、小學生則在2月底後可來港上課，教評會建議局方盡快落實跨境生和香港學生一致的做法，以快速檢測代替核酸檢測，為了方便跨境生往返，教育評議會建議取消申請過關配額及開放更多關口，令學生能順利過關。

其次，部分跨境學童只是小學生，從內地寓所、過關、乘坐公共交通工具抵達學校，大約1小時的路程中需要成人照顧，部分雙非家長疫情前會因應孩子來港上學的需要，申請1天多次往返通行證，至於學童專用通道、深港直通校巴，以至部分口岸需要禁區紙等各方面的配套，教評會促請政府協調香港甚至內地各部門，為安排跨境學童事宜，在各方面的配套有需要時特事特辦。

就學童專用通道、深港直通校巴，以至部分口岸需要禁區紙等各方面的配套，教評會促請政府特事特辦。（資料圖片）

另一項提議關於跨境學生如何重新適應校園生活，疫情3年間，跨境學生在家上網課，與同儕相隔3年未見面，欠缺與同儕社交，回校後一時之間未能完全融入校園生活和節奏，或會構成適應問題。再者，學生回校後立即全日上課，學生身體和心理上都需要時間適應每天的舟車勞頓。教育局可就跨境學童的身心照顧為學校發出指引及相應配套，例如建議學校按跨境學童的身體及精神需要，提供課間休息，甚至撥備額外資源，讓學校彈性地聘請人手或購買服務，以協助跨境學生得到更適切的照顧，安全地重新投入香港學校的學習。

教評會第四項倡議則是希望教育局批出特別代課津貼，實施全面全日制後，學生就需要留校午膳，一旦出現大批學生感染，學校便同時進行網課，部分跨境生亦可能因證件及家庭問題，需要繼續網課，在雙軌並行下，教評會建議教育局讓學校申請特別的代課津貼，聘請臨時額外人手，確保學校能同時推行實體課和網課，並保持教學質量。

第五項建議涉及學生人數政策，教評會指因應跨境學童回港就讀的安排，可能會引致部分家長選擇讓孩子繼續在內地就讀，放棄香港的學位，引致部分本港學校學童流失。為使學校生態得以穩定發展，教評會建議為受影響的學校提供寬限期，在學生人數政策上作彈性處理，以免構成高年級的縮班情況。

至於教職員情況，教評會提出第六項意見，教育局今年1月20日發出指引，學生2月份仍需維持每日快速檢測，但教職員則不需要；學生如檢測結果陽性，待完全康復後才可回校，但教職員如檢測結果陽性，若無特別病徵，則可如常上班及教學，雖然同處一校，但兩者處理方法截然不同，容易令人混淆，至於如何決定教職員應否上學，亦未見清楚指示，教評會建議教育局作出明確指引，按照現時疫情，暫時維持教職員要檢測結果陰性才可回校，以釋家長及教職員的疑慮。

第七和第八項建議和增撥款項資源有關，當中大部分學校的代課津貼在疫情下已經不敷應用，教評會建議教育局增設臨時撥款，讓學校能維持健康正常的教學環境，另外，教評會亦相信學生和家長在全面全日制下，生理和心理需要時間適應，建議教育局增撥學校資源，提供適切的活動和講座，減少全面復常衝擊。

教評會亦向教育局提出第九項意見，認為局方宜盡快落實學校在2月後的政策，例如學生仍需否進行速檢測、學校旅行及境外參觀安排等，讓校方及早準備和籌劃。

最後，疫情變化不斷，惟教學要求不變，學界仍本着同心育人，提供優質教育，教評會建議教育局可多作諮詢，大家上下一心，盡早訂下應變方案，為學校全面復常作出更好安排。