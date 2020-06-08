新冠肺炎｜跨境學生最快本月中復課　教育局：研究提供交通費資助

本港學生已開始陸續復課。至於跨境學生，教育局長楊潤雄上周六（6日）曾表示，計劃本月中先讓2,500名中三至中五跨境學生先行先試復課，學校安排校車「點對點」接送學生往返口岸及學校。 教育局表示，由於臨時校巴的服務車費，較疫情前學生使用公共交通工具的費用為高，故正研究為該批跨境學生在復課的約一個月期間，提供部分交通費的資助。

教育局長楊潤雄曾表示，計劃本月中讓中三至中五跨境學生先行先試復課。（資料圖片）

學校反映臨時校巴費用較疫情前為高

教育局指出，在安排跨境學生復課一事與學校溝通時得悉，臨時校巴的服務車費，較疫情前學生使用公共交通工具的費用為高，故乘搭校巴或會為家長帶來經濟負擔。

局方又指，現時學校與校巴營辦商的洽談已較成熟，校巴路線安排的細節亦較明朗，故正研究為該批跨境學生在復課的約一個月期間，提供部分交通費的資助，會盡快敲定具體安排。

受新冠肺炎疫情影響，全港學校停課多月。中三至中五級上月28日復課，小四至中二今日（8日）亦正式復課。（歐嘉樂攝）

教育局又指，由於跨境學生的復課安排，涉及兩地出入境管制、防疫抗疫政策，以及交通安排等多個範疇，教育局正與各方協調，包括與多區學校商討交通的細節，希望爭取讓中三至中五級跨境學生於六月中旬到港復課。