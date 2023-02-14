校園天地｜湯國華中學發掘學生潛能　以微笑推動「善群」教育

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，由伊利沙伯中學舊生會創辦，承繼伊中對年青學子期望殷切，學校亦以「修己善群」為訓，希望學生能夠努力做好自己，服務社群。自2022-2023年度起，新到任的温頴思校長，更在學校開展「I can make you smile」活動，利用「微笑」為主題，規劃各項校內外活動，讓學生實踐校訓，「笑」迎社區。（資料由伊利沙伯中學舊生會湯國華中學）



以微笑迎接學生開展愉快校園生活

活動的主題是「微笑」，微笑（Smile）跟大笑（Laugh）不同，微笑表達滿足感或善意。雖然現在仍然是人人在戴口罩，但仍然可以透過各種方式展現愉快的心情。學生一進入校園，率先會見到活動的主題海報，多種色彩的笑臉歡迎同學，讓人會心微笑。學校負責資訊科技及校園電視的同學，亦很有心思，在班房門外為每一班設計由學生微笑所拼貼而成的海報，讓同學互相認識大家的真實面貌，拉近彼此的距離。

Star多元課程發揮學生多元潛能：漫畫班（伊利沙伯中學舊生會湯國華中學提供）

另外一個讓學生展現笑容的舞台，就是在中一級推動的「QTS Stars」課程。這項校本特色課程，以提供優質的全人教育為目標，培養學生在德、智、體、群、美，五育的均衡發展。課程設四大領域，包括音樂、視覺藝術、體育及STEM跨學科活動。中一級的同學自行選擇合適的課程，並透過多元化的教學模式及策略，以照顧學生學習多樣性，啟發學生的潛能，裝備學生面向未來。

Star多元課程發揮學生多元潛能：stems02（伊利沙伯中學舊生會湯國華中學提供）

將「微笑」化為關愛社區的行動

校內的「微笑」可以轉化成為校外關愛社區的行動力。學校在本年度積極推動Learning to serve , serving to learn服務學習，讓年輕人接觸社會，傳遞關愛精神，同時燃亮自己。

學生關心社區的行動活包括，與香港中華基督教青年會天水圍天晴會所合作的「湯中學生在天晴英語活動」，由中四學生擔任電話輔導員，為區內，特別是天晴邨小一至小三基層學生進行英文輔導，起初學生也會害怕不懂解答小學生問題，但嘗試後，發現自己英文水平可以應對小學生，教學過程相當順利，在展示自己英文學習成果的同時，亦照顧區內小朋友的需要。

湯中學生在天晴。（伊利沙伯中學舊生會湯國華中學提供）

學生亦關心地區需要，積極回饋社會。例如公民教育組師生便在校園內收集剩餘食物，包括罐頭、餅乾、米、麵等，由學生在成長課時間親自贈送予天水圍天華邨獨居長者手上，表達社區關懷，讓長者展露笑臉。又在校內以微笑與保育為主題，推動環保為公益活動及校園便服日，所得善款數字達五位數，全數款項將捐贈公益金，推動社區服務用途，過程中也讓學生充分理解校訓「修己善群」的精神。

對環境展現「善意」 積極參與故宮文化推廣

當然，學校期望孩子的視野不單在學校附近，更可以對國家及自然保育表達「善意」。在校內生物實驗室，學校養了兩隻馬蹄蟹及變色龍，以教育學生保育、照顧小動物知識，以及尊重生命的信念。

師生一起養育變色龍。（伊利沙伯中學舊生會湯國華中學提供）

「I can make you smile」焦點活動就是「湯國華杯2022」，活動是由伊利沙伯中學舊生會湯國華中學舉辦。活動以「踏上小康之路、尋找無價之保」為題，伊湯中學生帶領區內外近百名高小學生，一起透過不同植物物種的種植試驗，保育工作坊及專題研習報告，為中國荒漠化環境保育出謀獻策。

與此同時，學校亦聯同香港樹仁大學及香港考古學會，聯校推出「香港文物及博物館學生導賞員計劃」，透過不同的培訓活動和實踐，加深學校學生對故宮文物及博物館專業的認識和興趣，計劃完成後，本校學生將會為地區小學及區內人士，提供認識故宮文及及歷史保育的相關導賞活動，並籍此推動中華文化傳承。

學生參觀故宮文化博物館。（伊利沙伯中學舊生會湯國華中學提供）

學校校訓的拉丁文版本，是「Vos Parate Ut Serviatis」，彰顯人文氣息的文化源流，也正好回應學校舉行一系列主題活動的意義。期望伊湯中的學生親身的經歷，為他們自己、社區以至國家帶來正能量，同時讓「修己善群」的良好品格落在每位孩子的心裏，將來能茁莊成長，成為一個會以「微笑」待人，具備同理心，關愛和尊重他人的良好公民。

（資料由伊利沙伯中學舊生會湯國華中學）

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