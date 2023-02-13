校園天地｜「崇真」線上親子烘焙教室　以愛承傳中華文化傳祝福

中華文化源遠流長，博大精深，饒富意趣。為讓學生認識中華文化，承傳傳統文化和美德，筲箕灣崇真學校每年都舉行「中華文化日」，今年亦不例外。活動當天，由於正值農曆新年假之前，不少師生都悉心打扮，穿起傳統中國服飾回校，加上學校得到家長義工鼎力支持，同心協力地佈置校園，讓農曆新年的裝飾佈滿整個校舍，令全校洋溢著濃厚的中華文化氣息。（內容由筲箕灣崇真學校提供）



「兩文三語」互祝賀，在趣味互動中認識中華傳統習俗

筲箕灣崇真學校一向重視兩文三語，在「中華文化日」當天，老師運用兩文三語帶領學生唱賀年歌打響頭炮；接着，以粵語、英語和普通話為學生送上祝賀語；此外，老師亦透過電子學習軟件講解中國農曆新年傳統習俗，並即時進行網上互動問答比賽，以鞏固學生對中華文化的知識，由於電子學習軟件能收集全體學生不同的答案及回應，並以圖表顯示作答數據及趨勢，氣氛緊張刺激，場面熱鬧，寓遊戲於學習，不亦樂乎！

製作賀歲手工揮春，享受中華傳統風俗趣味

揮春是一種在中國農曆新年時家家戶戶都貼上的傳統裝飾物，寓意新一年滿有祝福。為引起學生對中國傳統風俗的興趣，承傳中華文化的習俗，筲箕灣崇真學校在「中華文化日」舉行了兔年手工揮春製作活動。學校預先為每一位學生預備賀歲揮春手工包，並把賀歲揮春製作的過程製作成影片，學生在活動當天只需依照影片的指示教導學生一步步動手製作，便能輕輕鬆鬆地完成製作精美的賀歲揮春，步驟簡單且趣味十足。

師生家長投入地製作不同口味的曲奇，為傳統節日增添色彩!（筲箕灣崇真學校提供）

線上親子烘焙教室，以愛承傳中華傳統美德

拜年是中國農曆新年的傳統習俗，是大家送舊迎新、相互表達誠摯的祝福和道賀的一種方式，亦是向長輩及親友表達尊敬和問候的美德。拜年除了利是之外，禮物也不可缺。有見及此，筲箕灣崇真學校便舉行親子賀年曲奇禮品製作工作坊，讓家長及學生能在喜喜洋洋的日子為長輩預備一份窩心的賀年禮品。

親子賀年曲奇禮品製作工作坊是以網上視像實時進行，由廚藝了得的老師，如電視台煮食節目的主持人講解和示範，學生和家長亦可自由選擇製作不同口味的曲奇及烹調方式，在家中與老師一起製作。活動當天，有過百位學生及家長參與，場面熱鬧，過程中家長與老師彼此交流烹調心得及趣事，為工作坊增添不少歡樂氣氛。此外，老師也介紹有關製作曲奇的英文生字，豐富學生知識。

親子賀年曲奇禮品製作簡單，家長和學生只需預備食材及用具，跟從老師的指示去製作曲奇，再放入學校特別設計、獨一無二的禮盒，便大工告成。這次活動不但使師生及家長能享受烹飪的樂趣，體驗共同付出的成果，而且還激發創造力，做出與眾不同的曲奇。有這精心設計、充滿特色的賀年曲奇禮品，必為親友留下美好的印象，滿心歡喜迎兔年！

網上互動問答比賽、賀歲手工揮春製作，既緊張又有趣！（筲箕灣崇真學校提供）

派獨一無二的「利是」，深刻體驗中華文化傳統習俗

為讓學生更深刻體驗中華文化的傳統習俗，筲箕灣崇真學校亦為每一位學生送上「利是」。「利是」封套印上由學生精心設計的可愛圖案，真的是獨一無二。而「利是」裏，亦有一枚銀幣，銀幣正面以聖靈所結的果子為題而創作的圖案，背面則是學校地方的剪影，真是一封價值連城的「利是」。

聖靈果子、學校地方剪影銀幣，十分有紀念價值！（筲箕灣崇真學校提供）

結語

農曆新年是中國人全年重要的節日之一，傳統過節的風俗習慣不勝枚舉，藉此讓學生認識中華文化之美是最適合不過。透過一連串跨語言、跨媒體慶祝農曆新年的活動，學生不但對中華文化有更深認識，而且還對中國傳統風俗及文化產生濃厚的興趣。筲箕灣崇真學校「中華文化日」就在互相祝賀，彼此祝福，一片喜氣洋洋的氣氛下結束了。

（內容由筲箕灣崇真學校提供）

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