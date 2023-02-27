迦密愛禮信中學安排教師校外工作體驗　製造團隊經歷拓闊視野

現時不少學校設有教師發展日，當日學校放假學生不用上課，讓教師有空間進修提升專業。葵涌迦密愛禮信中學早前在教師發展日安排全校教師走出校園，外出前往連鎖涼茶店、社會企業、農莊等從事教學以外的工作，親身體驗最新職場環境。



校長何玉芬表示，希望活動讓教師了解學生離開校園所面對的職場，認識不同行業的情況，相信有助教師協助學生作生涯規劃。她透露，自己當日獲安排到連鎖涼茶店工作，負責檢查貨品價錢牌、售賣小食等，過程中亦令她有所反思。



迦密愛禮信中學早前在教師發展日安排教師外出到不同機構工作體驗半天，接觸學校以外的職場。（何玉芬校長提供）

迦密愛禮信中學早前在教師發展日安排教師外出到社企、農莊等機構工作體驗半天，接觸學校以外的職場。（何玉芬校長提供）

何校長表示，早前教師發展日主題之一是生涯規劃，因此在非牟利團體安排下，讓教師進行半日工作體驗，並於體驗後互相分享和總結經驗，希望教師有機會跳出既有職業框架，在專業和個人也有所成長，亦為團隊製造集體經歷。

當日教師每2至3人一組前往不同地點工作，何校長笑言事前擔心參加教師對工作挑剔，因此以抽籤形式分配工作場所，亦要求教師在工作體驗期間不能透露自己校內崗位。

何校長透露，自己當日與另一名同事獲安排前往一間大型連鎖涼茶店的門市工作，「自己返工前都有啲驚」，怕被同事嫌阻手阻腳。結果不出所料，上班第一項工作便是負責檢查價錢牌是否與貨品正確配對，後來才獲安排售賣小食等較複雜工作。

迦密愛禮信中學早前在教師發展日安排教師外出工作體驗半天，何玉芬校長（右）獲安排到大型連鎖涼茶店門市工作。（何玉芬校長提供）

短短半天的工作已令何校長有所反思。其中一幕是何校長與在涼茶店工作逾10年的經理閒談期間，問及對方為何不轉工時，經理回應稱因為與公司同事關係好、喜愛這份工作。這番說話重新提醒她「返工最緊要開心」，至於職業只要自己滿意、能幫到社會就好，並再次提醒她「工作的意義」。

她指出，對任何職業而言，「工作有冇意義好重要」。對教師而言，現時經常談及教育創新，過程中往往面對許多困難，往往需靠教師的動力才能跨越，至於作為學校的領導者則需為學校和教師製定優次，以免教師過份消耗不能持續長久工作下去。