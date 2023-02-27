迦密愛禮信中學安排教師校外工作體驗 製造團隊經歷拓闊視野
撰文：蕭輝浩
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現時不少學校設有教師發展日，當日學校放假學生不用上課，讓教師有空間進修提升專業。葵涌迦密愛禮信中學早前在教師發展日安排全校教師走出校園，外出前往連鎖涼茶店、社會企業、農莊等從事教學以外的工作，親身體驗最新職場環境。
校長何玉芬表示，希望活動讓教師了解學生離開校園所面對的職場，認識不同行業的情況，相信有助教師協助學生作生涯規劃。她透露，自己當日獲安排到連鎖涼茶店工作，負責檢查貨品價錢牌、售賣小食等，過程中亦令她有所反思。
何校長表示，早前教師發展日主題之一是生涯規劃，因此在非牟利團體安排下，讓教師進行半日工作體驗，並於體驗後互相分享和總結經驗，希望教師有機會跳出既有職業框架，在專業和個人也有所成長，亦為團隊製造集體經歷。
當日教師每2至3人一組前往不同地點工作，何校長笑言事前擔心參加教師對工作挑剔，因此以抽籤形式分配工作場所，亦要求教師在工作體驗期間不能透露自己校內崗位。
何校長透露，自己當日與另一名同事獲安排前往一間大型連鎖涼茶店的門市工作，「自己返工前都有啲驚」，怕被同事嫌阻手阻腳。結果不出所料，上班第一項工作便是負責檢查價錢牌是否與貨品正確配對，後來才獲安排售賣小食等較複雜工作。
短短半天的工作已令何校長有所反思。其中一幕是何校長與在涼茶店工作逾10年的經理閒談期間，問及對方為何不轉工時，經理回應稱因為與公司同事關係好、喜愛這份工作。這番說話重新提醒她「返工最緊要開心」，至於職業只要自己滿意、能幫到社會就好，並再次提醒她「工作的意義」。
她指出，對任何職業而言，「工作有冇意義好重要」。對教師而言，現時經常談及教育創新，過程中往往面對許多困難，往往需靠教師的動力才能跨越，至於作為學校的領導者則需為學校和教師製定優次，以免教師過份消耗不能持續長久工作下去。