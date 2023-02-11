英華書院及小學接收烏蠅頭、日產輕鐵車頭　讓退役列車活出新生命

服務屯元天居民逾20載的日本製第二期輕鐵列車，僅餘仍服務的兩列本月底也將退役。不同類型列車，除了是市民集體回憶，也是鐵路迷最愛。英華書院及小學早前就接收了一列日本製第二期輕鐵列車及去年五月退役的東鐵烏蠅頭列車。運輸及物流局局長林世雄今日（11日）在英華書院暨英華小學校舍出席「退役列車保．傳計劃」時指，英華成為全港首間接收車頭置於校園的學校，支持集保育、教學、關懷社區於一身的「退役列車保．傳計劃」，他期待將來更多「英華仔」可以投身公共交通行業。



日本製第二期輕鐵列車服務屯元天居民逾20載，英華書院及小學接收了其中一列車頭並置於校園。（運輸及物流局Facebook）

林世雄指兩枚車頭承載數代人回憶 期待更多「英華仔」投身交通業

林世雄在「退役列車保．傳計劃」致辭時表示，英華校園與鐵路早有淵源，並提到當年在路政署工作，在鄰近英華校園的深旺道推展高鐵走線往事。林世雄認為兩枚車頭承載數代人回憶，其軀殼得以完美保留之餘，內裡更被賦予新生命，令校園及師生增添更多樂趣。

英華書院及小學是全港首間接收退役列車車頭置於校園的學校，圖為去年5月退役的東鐵線「烏蠅頭」列車車頭。（運輸及物流局Facebook）

林世雄指，東鐵線「烏蠅頭」列車去年5月退役，輕鐵第二期列車亦悉數退役，港鐵捐出上述兩列車頭下，英華書院及小學成為全港首間接收車頭置於校園的學校。他感謝英華、港鐵計劃支持，又表示十分期待同學每日與經升級改造列車部件零距離接觸，能引發好奇心，從此愛上公共交通事業，更期待將來更多「英華仔」可以投身公交行業，將興趣發展為事業，在喜歡的行業全程投入，服務香港。