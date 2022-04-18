復課｜快測演練SEN學童掙扎　媽媽憂每朝返學極趕急：捉住先肯做

全港小學最快周二（19日）恢復半日面授課堂，學生須每日上學前快速測試才可回校。有照顧特殊學習需要學生的媽媽向《香港01》反映，復課在即，除擔心兒子學習進度外，每朝快測也讓她感到憂慮，因要「逐個（兒子）捉住做」，直言「可能一個要用上半小時方可完成」。她以過來人身份建議SEN家長要儘早跟子女訓練，減少上學前趕急情況。



香港社區組織協會社區組織幹事黃文杰表示，面對SEN學生的難處，學校應設有後備方案，協助家長處理重新面授初時的困難；局方與學校亦需加強資訊的溝通，釐清家長的疑惑，亦建議家長盡早為子女重建規律的生活，有助加快適應復課生活。



最擔心不是快測包不夠 而是時間不夠

對於自閉症等有特殊學習需要學童或抗拒「撩鼻」，教育局副局長蔡若蓮早前回應指，家長應教導有關學童，「唔會話教唔到」。不過，作為三子之母的秦女士在「練習」時就發現真不容易。秦透露，其就讀中三的次子患有「專注力失調及過度活躍症」（ADHD）、就讀小三的兒子則患有發展遲緩，她表示最擔心不是快測包的數目與金額，而是每朝要進行快測的情況。

演習一周未如理想 SEN媽媽軟硬兼施：真係要提早訓練

她表示，自政府公布要進行快測方可上學政策後，已提早跟兒子們進行「演習」，惟逾一星期後，情況仍未如理想，「二仔唔係好記得啲步驟，仲係需要幫忙」，而細仔起初十分抗拒進行快測，每次都盡力解釋、軟硬兼施，惟一開始時完全「搞唔掂」，要「捉住先肯做」，經過數次後情況有所改善，但「正常小朋友可能10分鐘完成，佢（細仔）可能要用半小時」。

細仔起初十分抗拒快測，每次都軟硬兼施，一開始時完全搞唔掂，要捉住先肯做，經過數次後有改善，但正常小朋友可能10分鐘完成，佢可能要用半小時。 家長秦女士

她坦言，即使已提早訓練，但仍未有信心於復課之時可以順利，笑言「唯有（家長）早啲起身，預鬆時間」，建議其他照顧SEN學童的家長盡早與子女進行練習，減低復課時的難處，「佢（細仔）已經唔算係難搞，其他情況例如自閉症的小朋友可能要花更長時間處理。」

▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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社區組織幹事：年紀愈小愈易不配合

黃文杰對此表示，面對SEN學生的難處，學校應設有後備方案，協助家長處理重新面授初時的困難，例如安排教學助理協助學童進行快測、豁免計算學童的遲到統計等；局方與學校亦需加強資訊的溝通，釐清家長的疑惑。她又指，年紀愈小的學童愈容易出現「不配合」的情況，因復課要面對生活的轉變、快測感覺亦「唔舒服」，建議家長盡早為子女重建規律的生活，有助加快適應復課生活。

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