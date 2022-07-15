教育局推專屬網站「讓愛閃亮2022」　展示本地特殊教育SEN全百科

為展現特殊學校學生的多元才能，教育局聯同香港特殊學校議會及香港教育大學合辦「讓愛閃亮 2022」活動，專屬網站「讓愛閃亮2022」本周一（11日）推出，發放活動的最新資訊，以及分享特殊學校學生的努力成果。教育局表示，期望透過網站令公眾對本港特殊教育有進一步認識，積極支持特殊學校學生。



+ 2

教育局表示，「讓愛閃亮 2022」網站設有四大分頁，包括「特殊教育專輯區」、「關愛成果區」、「特殊學校展覽館區」及「心意傳遞區」。

「特殊教育專輯區」介紹八類特殊學校的特色，包括輕度智障兒童學校與混合程度智障兒童學校、中度智障兒童學校、嚴重智障兒童學校、視障兒童學校、聽障兒童學校、肢體傷殘兒童學校、群育學校及醫院學校。公眾可透過由特殊學校自行製作的短片，認識香港不同類別的特殊學校。

「關愛成果區」展示約100位特殊學校學生在運動、藝術、學習、工作發展及其他範疇努力的成果。學生們參與了不少本地、全國及國際性運動賽事，其中更有特殊奧運會及特殊奧林匹克冬季世界比賽的獎牌得主。藝術方面，網站羅列了於音樂、舞蹈及繪畫等範疇獲獎的學生，亦有學生曾為著名歌手作小提琴伴奏。

「心意傳遞區」分頁上載了教育局局長蔡若蓮、特殊學校議會永遠榮譽會長馬時亨、特殊學校學生、家長、教師及持份者約二千張心意傳遞卡。（教育局提供圖片)

「特殊學校展覽館」分頁內有三個電子展覽館，分別介紹各特殊學校學生的藝術作品、學習活動和學校設施及學與教資源。「心意傳遞區」分頁上載了教育局局長蔡若蓮、特殊學校議會永遠榮譽會長馬時亨、特殊學校學生、家長、教師及持份者約二千張心意傳遞卡，以文字表達他們對特殊學校和學生的讚賞和勉勵。

教育局表示，公眾可在網站欣賞由全港62間特殊學校學生大合唱的「讓愛閃亮2022」主題曲音樂錄像。主題曲由資深音樂監製趙增熹作曲，並由香港紅十字會雅麗珊郡主學校成英愉校長及東華三院群芳啟智學校陳竟灝老師填詞。局方引述他們表示，希望歌詞能表達學校是個充滿愛的地方，在教師的引領、家長的關懷及社會人士的支持下，學生們都能學有所成；歌詞亦表達學生努力不懈精神，以及對師長的感謝。

「特殊學校學生綜藝大匯演 - 讓愛閃亮2022」將於8月11日上午11時在灣仔伊利沙伯體育館舉行；大匯演當日公眾亦可透過活動專屬網站觀看無障礙（包括手語翻譯及口述影像）直播。