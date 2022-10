行為治療APP配對SEN童導師　價錢平坊間90%　有心人假期變身導師

本港逾10萬名特殊教育需要(SEN)學童需要接受應用行為治療,惟政府未有提供行為治療資助服務,坊間提供的行為治療服務費用普遍昂貴,隨時要一個月2萬至10萬元不等。貝智人工智能首席執行官黃俊文表示,對於一般基層家庭而言,「行爲治療未必係一個選項」。有見及此,團隊研發行為治療配對平台Kinnectus: Connect Us,讓SEN學生家長配對合資格的註冊特教導師(CSNT),課程費用更大減至一個月約2,000元,現時有超過200至300名SEN學童在平台接受服務。



正職為酒商私人客戶經理的許慧莊,透過接受42小時的訓練及通過考核後,逢星期六變身成為兼職註冊特教導師。她表示,自己會根據課堂主任制定的課堂任務及指標,進行備課。上課當日亦要視乎學童的情緒,適時調整其教學方式,成功「由第一堂小朋友唔理我,到開始理我,心諗自己好大進步、好感恩。」



行為治療配對平台Kinnectus: Connect Us,讓SEN學生家長配對合資格的註冊特教導師(CSNT),課程費用更大減至一個月約2,000元。(黃煦緻攝)

黃俊文表示,坊間一對一的行為治療,一個月可以索價2萬至10萬元不等,課堂時長可由兩小時至全日。而來自貝智教育機構旗下貝智人工智能(Bridge AI)的行為治療配對平台Kinnectus: Connect Us提供的行為治療課程,價錢相比坊間大幅減少90% ,學童一個月的治療費用僅需約2,000元,學童每星期至少能接受一堂治療服務。現時有超過200至300名SEN學童在平台接受服務。

黃俊文表示,行為治療配對平台Kinnectus: Connect Us可以「好似uber咁隨時隨地搵到」。(黃煦緻攝)

黃俊文指出,家長可以先為子女預約進行評估,一個月內完成評估,下一個月即可做治療。家長可透過平台自行配對註冊特教導師,再選擇最近的社區中心作為上課地點。特教導師由大學生、空姐、SEN學童家長等人員構成,他們均須接受42小時訓練,更須以80%成績通過角色扮演測試、筆試等試煉,方能提供治療服務,目前機構共有50名特教導師。

貝智人工智能臨床副總監陳思婷表示,「每一堂之後老師會mark數據入去(貝智人工智能系統),睇吓佢(學童)做啲嘢成唔成功。」AI系統會根據學童的課堂表現,分析數據,並在1萬個訓練任務中,推薦一些適合他們的訓練。課堂主任同時會根據課堂錄影,「睇吓AI系統推薦嘅嘢適唔適合,課程使唔使再調整。」從而制定個別學習計劃(IEP)。

AI系統會根據學童的課堂表現,分析數據,並在1萬個訓練任務中,推薦一些適合學童的訓練。(黃煦緻攝)

黃俊文表示,兼職註冊特教導師一小時收入為120至150元,平均一個月的額外收入大概僅1,000至2,000元,因此特教導師皆是有興趣提供行為治療予SEN學童的有心人。而酒商私人客戶經理許慧莊便是其中一位有心人,她於今年8月剛加入成為兼職特教導師。她雖在星期一至五需要處理正職工作的各項事務,但每逢星期六仍抽出時間,化身為特教導師,為SEN學童提供行為治療課程。她自言,每當見到SEN學童就會覺得非常開心,正職工作遇到的煩惱隨即一掃而空。

酒商私人客戶經理許慧莊表示,課堂開始前三日,課程主任會將課程指引及建議交予特教導師作準備,再由她備課設計課堂流程。(黃煦緻攝)

許慧莊表示,課堂開始前三日,課程主任會將課程指引及建議交予特教導師作準備,再由她備課設計課堂流程,例如拿什麼玩具給學童玩,以完成任務並達至課程目標。自己亦會預設學童的行為模式「試一次」。

不過即使準備萬全,關鍵仍在於兒童當日的情緒,導師需透過觀察兒童各種情緒,進而調整其教學方式,並成功由一開始她所教授的兩名SEN學童「都唔同我玩」,情況持續近一個半月,到後來「(其中一個)小朋友忽然邀請我一齊玩瀡滑梯,仲要衝咗10次!同埋走嗰時,佢話I have to say goodbye to Miss O(我要和Miss O說再見)。」她認為,面對SEN學童時要有耐心及堅持,因此她即使曾因腳部受傷仍堅持授課,「唔想miss(錯失)見佢哋嘅機會,(去)少一次就會少一次溝通嘅渠道。」

+ 2

黃俊文指出,特教導師固然與專業治療師不同,特教導師屬於「半專業」,需配以科技資源協助建構治療課程,因此價錢較為廉宜,增加基層家庭SEN兒童接受行為治療的機會,期望平台能夠「好似Uber咁隨時隨地搵到」,為家長盡快配對「幫到佢哋嘅特教導師」。