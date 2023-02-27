校園天地｜高雷中學「STEM x E-Sports」從電競中體驗STEM（下）

疫情下為理想奮鬥，承傳高雷堅毅精神，布置STEM機械人戰場



繼上篇文章介紹來自觀塘區的高雷中學講求於STEM機械人運動中，需要同學從實踐中學習後。學校師生最近參與了阿里巴巴創業者基金全力贊助RoboMaster舉行的「機甲大師青少年挑戰賽」，由於比賽規模屬全國性，比賽形式又類似電競運動，所以STEM統籌黃國球老師就鼓勵學生參加。該項比賽不但適合學校學生參與，更能使同學從當中「燃我亮點」，於當中發光發亮，讓他們發揮自己專長之外，更使學校「動手做」的傳統得以實踐，從而令學生成就理想。



由於時下電競運動愈來愈受到重視及成為重點發展項目，故此黃老師期望將虛擬世界放到眼前，這樣學生便可放下手機、電腦，走出遊戲的世界，投入到現實中，堅毅地付出時間、精力和汗水準備比賽，務求精益求精，加上比賽需要與友校對戰，更能提升同學的鬥志和動機，建立共同目標，一起為理想奮鬥。

由於早於疫情前，師生已毅然定下決心參加比賽，為了能秉承王雙琴校長多年來一直在學校強調的堅毅精神，所以余展翔老師及參賽同學在疫情期間仍抽時間回校練習。及後在王校長鼎力支持下，更得以再撥款購置賽事專用的配備，如能量機關、基地等，協助同學適應賽事。在課餘時間，學校的STEM敎室更被改造為機械人戰場，方便學生組配循綫地板及不同障礙物，不斷從練習中模擬進行賽事。最終，經同學們和老師於練習後，本校於2022-2023年度第三屆「ROBOMASTER 2022機甲大師青少年挑戰賽(香港站)」在153間報名學校中躋身全港四強之列，殊不簡單！這種堅持、自我完善、團隊精神與拼勁更值得我們欣賞！老師們與他們一起同行更是莫大的支持，得到這個賽果亦使我們十分鼓舞！

於社區內推行電競文化，提升學生銜接大學意欲

時下本地大學每年也會舉行大型機械人對賽，因此學校除了希望同學能從在備賽的過程中體驗機械人對賽的樂趣和及早體驗本地大學的環境外，更希望藉此增加同學奮力求學的意欲，以求爭取入讀大學以繼續機械人比賽事業。

除此以外，黃老師更打算利用同學是次參賽的經驗，向區內小學推行較小型的機械人工作坊及籌辦比賽，精益求精之餘，希望繼續帶動「薪火相傳」的精神，由參賽同學教導小學的一眾師弟妹，從而加深、傳承對機械人競技的知識和興趣，給予同學更多實踐的機會。

躍進中的高雷中學，從電競學習過程中，實踐更高層次科學

高雷中學的機械人課程，現時為初中的指定課外活動，校方展望將來也會引進到常規課程。而中三級現時正學習物理、生物、化學等較高層次的科學知識，其中物理科更涉及不少工程理論，同學在製作機械人的過程中，就正正需要接觸更多的工程學元素，例如RobomMaster機械人內置的PID控制器，便可應用工程學的概念，進行更多不同動作的微調。而數據輸入的練習過程，也令到機械人學習不再是單一編程，整個學習過程既講求實踐，更講求與學科知識結合，進行跨學科學習。

（資料由高雷中學提供）

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