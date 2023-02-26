公民科︱中旅社一連四個周日開放　助赴內地考察師生辦回鄉證

公民與社會發展科（公民科）自上一學年起取代高中通識教育成為必修科，規定中四至中六三年內必須前往內地考察一次，隨著內地與香港逐步恢復正常往來，公民科首個內地考察團最快4月成行。教育局作出特別安排，今日（26日）起一連四個星期日開放指定辦證中心，為有需要師生辦理換領或申請回鄉證手續，首天已有逾20間學校、約600名師生陸續到場辦證。



上學年起推行的公民科，規定學生必須赴內地交流，但受疫情影響，考察團一直遲遲未能起行。教育局局長蔡若蓮早前明言，務求讓全港中學安排所有中五學生在本學年下學期內到內地考察至少一次，香港中旅證件服務有限公司港島辦證中心於今日（26日）率先破例於星期日開放，為即將於4月或5月出發參與高中公民科內地考察的師生換領或申請回鄉證。

蔡若蓮在其社交網站指，廿多所中學、約600名師生由早上9時起陸續到場，秩序井然，順利完成相關手續。她指出，師生和家長平日需要返工返學，未能預約到較早的日子，中旅這次特事特辦在星期日開放予他們辦理手續，實為他們提供極大便利。她非常感謝中旅積極協調，加班提供服務。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片／梁鵬威攝）

她說，未來三個星期日中旅將開放不同的辦證中心提供便利服務，呼籲有需要師生要握時間，盡快在中旅的網上系統預約，並向學校提交基本個人資料和預約號碼。當局收到學校提供的師生名單後，將安排時段辦證。