公民科︱內地考察師生可於指定中心辦回鄉證　申請流程及地址一覽

公民與社會發展科（公民科）要求高中生至少到內地考察一次，香港與內地全面通關後，教育局早前公布自4月起讓本學年的中四和中五學生（中五學生優先）參與內地考察。教育局今日（21日）宣布，為即將出發參與公民科內地考察並有需要的師生，安排一次性辦理回鄉證便利服務，香港中旅證件服務有限公司（中旅）將於2月26日起一連四個星期日開放指定辦證中心，為有需要師生辦理換領或申請回鄉證手續。



內地考察團其中一個行程，會參觀東江縱隊紀念館，以認識抗日歷史事蹟，學習保家衞國。（互聯網）

教育局發言人說，隨着香港與內地全面通關，公民科內地考察即將展開，但部份學校表示有學生未能及時預約換領或申請回鄉證。因此，教育局與中旅協調，為有需要的師生安排辦理回鄉證的便利服務。

教育局指，今次特別安排屬一次性，適用於4月或5月出發參與公民科內地考察的中五學生及隨團教師，而考慮到大部份學生需要家長陪同辦證，以及安排內地考察涉及大量事前準備，包括票務安排，中旅將由2月26日起一連四個星期日、即2月26日，3月5日、12日和19日開放指定辦證中心，為有需要的師生辦理換領或申請回鄉證手續。

有關師生須先行在中旅的網上系統預約，再向學校提交基本個人資料和預約號碼。教育局收到學校提供的師生名單後，將安排時段辦證。教育局今日會向學校發信，通知有關安排詳情。

申請流程：

1.於4月或5月出發而未能及時辦證師生應先在中旅網頁預約辦理回鄉證。（步驟：選擇申請類別〉填寫資料〉選擇分址〉選擇時間〉確認資料〉記下網上預約編號）



2.學生內地交流計劃組人員於收到學校回條後會聯絡負責教師，並收集需要的資料，以便與中旅協調辦理回鄉證安排。（所需資料：中英文姓名、身份證首4位號碼、回鄉證號碼（續領人士）及網上預約編號）



3.學生內地交流計劃組人員會將收集到資料發送給中旅，以安排師生於指定日期及時間到指定辦證中心進行手續。



4.學生內地交流計劃組人員將與中旅確定預約的日期、時間及中心，再通知學校有關安排。



可供選擇的日期、時間及中旅中心

1.2月26日上午9時至12時、港島中心（上環皇后大道中181號新紀元廣場低座14樓）



2.3月5日上午9時至12時、九龍東中心（九龍灣常悅道9號企業廣場一期202室）



3.3月12日上午9時至12時、新界西中心（屯門海榮路22號屯門中央廣場27樓 07-16室）



4.3月19日上午9時至12時、九龍西中心（葵涌大連排道83號K83 20/22樓）



▼公民科22個內地考察團行程▼



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教育局指，於2月9日公布本學年公民科內地考察的最新安排，包括為學校提供22個廣東省內一至三天行程，由四月起出發，讓本學年中四和中五學生（中五學生優先）參與。

教育局擬定22個內地考察團，行程一至三日不等，地點涉及廣州、深圳、佛山、珠海、澳門、惠州、肇慶、開平及潮州，主題涵蓋歷史文化保育、文化遺產保育、創新科技、航天科技、經濟發展等。

令學生認同民族團結和國家穩定重要基礎

當局揀選了多個行程景，要求學生認識及保育當地歷史文化，了解及認同維護國家文化安全，對應《香港國家安全教育課程框架》，研習與國家安全有關的當代議題，例如領土爭端、經濟危機等，並了解國家優秀的文化傳統，認同維護文化安全是維繫國家、民族團結和國家穩定的重要基礎。

學生將會參觀大鵬所城，認識鴉片戰爭首戰的歷史，了解保家衛國、不屈不撓的精神，並認同維護國土安全和軍事安全對國家的重要性。（大鵬新區政府相片）

部份行程景點及學習重點：



東江縱隊紀念館，認識抗日歷史事蹟，學習保家衞國、不屈不撓的精神，並認同維護國土安全和軍事安全對國家的重要性



大鵬所城（包括：大鵬所城海防博物館、賴恩爵振威將軍第、劉起龍將軍第、東門街南門街、正街和古城門等），認識鴉片戰爭首戰的歷史，了解保家衛國、不屈不撓的精神，並認同維護國土安全和軍事安全對國家的重要性



深圳市工業展覽館，反思個人及香港可在國家經濟發展上掌握的機遇和擔當的角色；反思如何防止洩露科技產業的機密資訊，認同維護科技安全的必要性



廣東省博物館，欣賞國家優秀的文化傳統，認同維護文化安全是維繫國家、民族團結和國家穩定的重要基礎



創新科技企業（如「優必選」、大疆教育體驗中心等），認識內地創新科技的最新發展，以及所帶來的機遇及挑戰，以培養對創新科技的興趣



愛飛客航空科普基地（包括參訪馮如雕像、航空文化展廳、航空文化大講堂），欣賞中國航空之父馮如對國家航空發展的貢獻及愛國的情懷、感受國家在航空科技的發展實力

