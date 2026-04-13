副學士Asso課程搜尋器｜入學要求？點升大學？即睇學費及相關資助

副學士（Associate Degree）是兩年制的專上教育課程，為中六學生提供其他升學出路，能夠銜接升讀學士學位課程。到底副學士是什麼？其升學及就業出路如何？如何報讀課程？「01教育」已經在下文已經為你整合所有資訊，並列出此課程選擇及入學要求！



副學士（Asso）是什麼？

副學士（Associate Degree）修讀年期為兩年，屬於資歷架構第四級。根據自資專上教育資訊平台的資料，於2026/27學年，經本地評審的副學士學位課程有99個，分別由8間院校提供。

副學士課程有什麼特色？

課程目的

普遍着重通識教育科目，佔整體課程至少六成，包括語文、資訊科技及院校通識課程等，內容偏向學術及研究，旨在讓學生銜接升讀大學。

課程範疇

涵蓋的範疇較為學術性，例如應用社會科學、人文及傳意、工商業、理學等。

副學士的升學及就業出路如何？

副學士的本地升學選擇包括政府資助學士學位、銜接學位及自資學位課程，而現時有10個海外國家或地區的大學都樂意為副學士畢業生提供升學出路，故畢業生擁有申請入讀學位課程或學分轉移的資格。

副學士的升大學率較高，例如香港專上學院及香港大學附屬學院的整體升學率分別為約九成及約八成半。一般而言，GPA達到3.3或以上，基本上都可以升讀大學；如果只有3至3.3，就可能要同時考慮面試表現IELTS成績；至於低過3.0就可能要考慮其他升學途經，例如自資課程。

副學士畢業生也可投身於不同行業的基層管理及有關專業的助理崗位，多個政府公務員職系亦視副學士為其入職的學歷要求。

副學士課程有什麼選擇？有課程名單嗎？

應用社會科學

通過探討個人、社會行為及人類文化等基礎概念，以多元化的學習方法，例如實地考察、社會參與及接觸社群等，綜合社會發展及社會生活經驗，反思現今社會的人文價值，有關課程包括心理學、社會服務輔導及社會政策等。

人文及傳意

通過運用不同語言學習中心及軟件，促進學生的個人及語文發展，配合互動研討班、語言實驗課及嘉賓講座等，提升學生語文溝通技巧，有關課程包括中英語文傳意、翻譯和傳譯及公關傳訊等。

工商業

通過教授創業、國際貿易、市場營銷及金融管理等商業範疇的基礎知識，加上參觀企業、專業培訓及商界人士講座等學習方法，讓學生深入了解商界行業運作，以至學習解決商業問題，有關課程包括商業管理、會計及人力資源管理等。

理學

通過教授自然科學、應用科學及數理等科學領域的基礎概念，以及科學實驗、研究實習及科研講座等，加深學生對科學方面的認知，以至培養邏輯思維及解難能力，有關課程包括生物科學、化學及統計學等。

設計學

通過教授與設計相關的專業知識及技能，涉獵的範圍有廣告創作、互動媒體設計及品牌學等，使用多元學習方法，包括參觀設計工作室、參加設計展覽及講座等，讓學生更能掌握設計創作的技巧，有關課程包括廣告設計、室內設計及視覺傳意等。

副學士課程院校選擇

合共有8間院校可以選擇：

聖方濟各大學

香港大學 - 香港大學附屬學院

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

香港伍倫貢學院

浸會大學國際學院

嶺南大學持續進修學院

理工大學香港專上學院

耀中幼教學院

副學士課程名單

副學士入學要求如何？

可報讀人士：

1. 應屆文憑試考生／重考生；

2. 非應屆文憑試考生；

3. 持有其他同等學歷（基礎專上教育文憑／毅進文憑／英國普通教育文憑高級程度考試／學術能力評估測試／國際文憑大學預科課程）的本地生；

4. 不論持有哪一種學歷的非本地生。

入學成績：

1. 於中學文憑試取得「2222A」的成績，當中包括在中文及英文科取得至少第2級，在「公民與社會發展科」取得達標成績，部份院校會同時要求在數學科取得至少第2級；

2. 成功修畢基礎專上教育文憑課程；

3. 成功修畢毅進文憑課程；

4. 成功修畢其他同等學歷課程。

副學士課程有什麼考慮因素要注意？

競爭程度

各個課程均會設有學額上限，一些受歡迎的課程可能競爭較大，學生於選擇課程時需要考慮自己的入學機率。

升大學率

如果學生以升讀大學為入讀副學士的目標，學生可以參考該院校或課程於過去的升大學率數字。

課程出路

如果學生計劃於副學士畢業後投身社會，選擇課程時可以參考該院校或課程的畢業生出路及薪酬數字。

興趣

如果對課程有興趣，學習過程自然更為投入，有助提升學習表現。

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副學士報名方法及程序

E-APP（專上課程電子預先報名平台）

可通過E-APP（專上課程電子預先報名平台）報讀參與該平台院校的副學士課程，首輪報名日期為2025年12月4日至2026年5月19日，次輪報名日期則為2026年5月22日至7月6日。

副學士學費及資助

儘管修讀副學士課程的學生每年須繳交學費約HK$50,000元至HK$80,000元，但他們可受惠於專上學生資助計劃，其資助包括以下的助學金及貸款：

1）學費助學金

在2025/26學年，應繳學費助學金的上限為HK$95,090元。

2）學習開支助學金

在2025/26學年，學習開支助學金的最高金額為HK$9,200元。

3）生活費貸款

在2025/26學年，生活費貸款的最高金額為HK$59,540元。（貸款由還款期開始當日起計算利息，年息為 1%）

4） 院校宿舍津貼

在2025/26學年，院校宿舍津貼為扣除其他宿費津貼或減免後，學生實質應繳宿費或每年$10,640元／每學期$5,320元，以較低者為準。

5）為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金

在2025/26學年，為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金的最高金額為$10,060元。

6）對領取傷殘津貼學生的支援

學資處會考慮向領取傷殘津貼的專上學生資助計劃學生提供額外資助。請在申請書中述明有關資料，並夾附證明文件。