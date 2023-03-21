校園天地｜林文燦英文小學「腦幫手」榮獲大型學界科技比賽季軍

保良局林文燦英文小學的「腦幫手」項目榮獲年度科技比賽盛事 -- Solve for Tomorrow大型全港學界科技比賽季軍，是次比賽由Samsung主辦，資訊科技教育領袖協會及香港教育城協辦。根據大會資料，今次比賽破紀錄獲得逾400間學校超過2,000位小學及中學生參與，保良局林文燦英文小學是其中之一。（內容由保良局林文燦英文小學提供）



同學們經過STREAM工作坊系列，學習設計思維、機械模組化設計、編程語言、以及影片拍攝等，之後4強決賽隊伍，與由創業家及Samsung員工組成的導師團一起改良作品，並參加網上公眾評審，經過重重關卡下，終於得到比賽季軍，本校參賽隊伍共得到總值港幣12,500的獎金及獎品。

「腦幫手」為「老友記」的好幫手

「腦幫手」顧名思義是「老友記」的好幫手，處理長者記性不好、不懂外語、容易迷路、吃過期食物等問題，「腦幫手」隊伍特設計一個APP INVENTOR 程式，提供定位、翻譯、辨認、提示、短訊功能，作日常生活的接孫、吃藥、繳費、約朋友等，並方便長者與來自印尼及菲律賓的照顧者溝通。「腦幫手」也具備辨別包裝食品或飲品及其到期日功能，防止長者吃下過期食物，另外，「腦幫手」也有搖動電話自動錄影功能，當危急時把影片和位置傳給親友前來救助，影片也可作證據。「腦幫手」成員包括: 吳鏡昕、簡子博、胡皓程、蔡俊軒及李卓男，他們是保良局林文燦英文小學5年級及6年級學生。

學校提供全力支援備賽

保良局林文燦英文小學文詩詠校長表示:「很高興同學能夠在今次比賽奪得殊榮，今次比賽也反映保良局林文燦英文小學著重同學在STEM 的能力建立，我們小學在2018年已經在常識科全面加上STEM課堂，透過多接觸可令每一位學童從小對科學科技產生興趣。今次得獎成員中，在一年級已經參加我們學校的機械人班，可見科技從小培育的結果。」文校長補充，學校IT老師更特別放學後為同學提供培訓，結成「評審團」模擬比賽時的情況，增加同學們對比賽的子解和其自信。

同時考慮可持續商業模式

隊長來自5A班吳鏡昕同學表示:「按大會標準，我們不單準備電話APP程式，也按大會評審準則在商業模式及項目可持續發展上，花了不少功夫，例如藉著主辦方是智能電話生產商的優點，定位為內置程式與電話一同售買。另外，我們也提議依仗保良局的網絡把『腦幫手』帶給長者。我希望將來成為工程師，為人類設計更多好應用。」

胡皓程同學說: 「今次是我第一次參加比賽，非常刺激有趣；這個比賽除了讓我更加留意身邊發生的事情，學到新的科技知識，它更讓我有機會利用自己所學到的去想方法幫助人和回饋社會，我覺得很有意義；最難忘的是在比賽過程中需要找老人家試用，知道喜歡我們的製成品，感覺很開心。」

家校合作令「腦幫手」連中三元

保良局林文燦英文小學IT科主任吳嘉駿老師說:「今次比賽反映了家校合作，比賽期間積極與家長們互動，一同擬出問題測試同學反應，並提供多方面的協助，希望同學能夠取得好成績。今次同學並非首次參賽，『腦幫手』之前已經獲得全港孕育資訊科技獎勵計劃銅獎及最佳進步獎、以及香港資訊及通訊科技獎學生創新獎優異獎，今次可謂『連中三元』。」

6年級的蔡俊軒更特別找來著名家庭醫生朱偉星訪問，了解星級用家意見。同學們在準備期間，更特別找來18位長者進行用家測試及訪問，認真地準備今次比賽。

（內容由保良局林文燦英文小學提供）

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