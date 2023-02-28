校園天地｜慈幼葉漢千禧小學　復常又試新運動E-Sport挑戰樂其中

慈幼葉漢千禧小學向來重視學生全面發展，學校除了率先於12月恢復全日制上課外，更在「活動周」推行E-Sport活動，讓學生參與耳目一新的體育遊戲，強健身心，增強意志力，促進學習動機。（內容由慈幼葉漢千禧小學提供）



學生試玩STEM體育儀器。（慈幼葉漢千禧小學提供）

活動由慈幼葉漢千禧小學與職業訓練局協辦，由「運動學及智能科技高級文憑」部門引進十多種STEM和虛擬實境（VR）體育儀器讓學生試玩。活動當日，學生對「虛擬實境單車機」極感興趣 - 無他，此儀器模擬世界各地勝景，讓「居家抗疫」已久的小朋友環球單車遊之餘，更可與世界各地小朋友切磋技術「線上對戰」。學生的心跳率，更上傳至「大數據」作體能分析，如此，學生在不知不覺間強化心肺功能，有利強身健體，共同抗疫。

環法單車賽。（慈幼葉漢千禧小學提供）

「模擬拳撃」是另一個亮點。活動當日，學生在「體感屏幕」前接受「虛擬教練」指導，戴上設有「加速度感測器」（G-sensor）的拳套裝置，學習打出「刺拳-直拳」（One-Two）組合的正確技巧。光影之下，學生表現有板有眼；拳風虎虎，頗有拳擊冠軍曹星如先生的風範。熱身過後，學生開始試打沙包，「體感屏幕」和「速度感測器」裝置馬上為拳力、速率、姿勢甚至消耗卡路里評分。

「虛擬師傅」教落：力從地起！（慈幼葉漢千禧小學提供）

整體而言，學生反應熱烈，在歡笑和汗水之中，不知不覺達到強身健體、增強意志和積極參與學習活動的效果。

黃偉堅校長對E-Sport的成功感到鼓舞。（慈幼葉漢千禧小學提供）

慈幼葉漢千禧小學校長黃偉堅接受傳媒訪問時表示，對E-Sport和活動週的成功感到鼓舞。黃校長更認為，復常之路，首要利用有趣的學習活動，強健學生身心靈發展。事實上，身心健康是正道，正如羅馬古諺所云:「健康的靈魂寓於健康的身體」（Mens sana in corpore sano.）

領導何緯邦老師頒發獎項。（慈幼葉漢千禧小學提供）

（內容由慈幼葉漢千禧小學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747