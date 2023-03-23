校園天地｜土木工程拓展署夏日遊學團活動　重遊將軍澳跨灣連接路

我們於今年一月二十日參加了一個夏日遊學團的延伸活動——重遊將軍澳跨灣連接路。（內容由仁濟醫院王華湘中學提供）



我們曾於去年暑假期間參與由土木工程拓展署舉辦的夏日遊學團2022，其中一個活動是參與將軍澳跨灣連接大橋的工作坊。由於當時跨灣大橋尚在建造階段，主辦方安排我們乘船遠眺觀賞。這次能夠重遊大橋，甚至走到橋上，我們感到十分高興。

工程團隊與我們重溫大橋知識。（仁濟醫院王華湘中學提供）

黃子軒同學 – 步行遊：

自從去年乘船遊覽將軍澳跨灣大橋後，我便期待有天能登上大橋。在年初從老師那裡收到活動消息，已十分期待活動當天到來。我期待能走上大橋，也期待觀賞橋上的景色。

活動當天，我們抵達將軍澳社區聯絡中心聽過職員的簡介後，便從中心出發。由於我不會踩單車，所以加入了緩步跑團。我們途經將軍澳海濱長廊，登上將軍澳跨灣大橋，再步行至拱橋位置，在觀景台欣賞海景。前往大橋的途中，導賞員向我們介紹了將軍澳的發展歷史以及大橋的設計特點。到大橋上後，我欣賞到美麗的景色，如將軍澳那片一望無際的海景。另外，最注目的是橋樑的最大特色——兩個向外傾斜的橋拱設計，從遠處看，呈現出數學符號裡的無限，寓意著活力無限，令人感受到將軍澳的活力。相比去年從船上觀看大橋，是次身處大橋能看到更多細節，更能感受到這座大橋建成的難度。

將軍澳跨灣連接大橋是全港第一條同時擁有行車道路、單車徑以及行人路的大橋，亦是全港跨度最大的鋼拱橋，很開心能夠登上如此特別的大橋。我認為將軍澳跨灣大橋的落成為附近居民的生活帶來很多方便，不但單車徑成為了他們運動的新熱點，居民經大橋乘車出入將軍澳區亦節省了不少時間。

同學在大橋上合照。（仁濟醫院王華湘中學提供）

鄧逸希同學 – 單車遊：

很榮幸參加了單車組，我們在集合點聽過導師的講解，穿上騎單車的個人安全裝備，包括頭盔，護膝……等工具，便一同跟隨教練踏上大橋。我們一行人由將軍澳社區聯絡中心出發踩單車到將軍澳跨灣大橋，沿海濱環繞一圈後回到起點。

去年從船上遠眺觀賞大橋時，已感到這條橋很宏偉。透過這次活動，終於可以踏上全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的跨灣大橋，感到很有成就感！

將軍澳跨灣大橋上的單車線設計很貼心！在其他地方的單車路線踩單車有時候需要下車推，而跨灣大橋上的單車徑有一段很長距離不用下單車，可以更舒適地遊覽大橋。活動當中最令我深刻的不是壯闊的風景，也不是宏偉的大橋，而是單車安全的知識，讓我獲益良多。我平常也會踩單車，但並不會特別留意單車安全告示牌。這次活動中，當我再次踏上單車徑，未看清有沒有行人過路，就一直前進，突然一位小朋友跑出來，單車快要撞上那位小朋友時，幸好我及時按住煞車掣，避過意外的發生。在我身後的單車教練提醒我每次都要看警告牌，並在行人過路處前提前減速，記憶猶新。此後，每次踩單車我都會留意行人，提前減速，希望能安全地運動。

這次活動讓我們能登上大橋，體會到跨灣連接大橋的宏偉，以及周遭的美景。如有機會，望能再次參加土木工程拓展署的活動。

最後再次感謝土木工程署舉辦是次活動，讓我們從中獲得了有關跑步和騎單車的安全知識，亦能多認識不同社區的發展及大型基建。

同學在大橋對岸合照。（仁濟醫院王華湘中學提供）

步行遊的同學趁機留影。（仁濟醫院王華湘中學提供）

（內容由仁濟醫院王華湘中學提供）

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