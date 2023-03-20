校園天地｜青興展翅修己身　基孝立人愛社群

2023年3月4日，警務處東九龍總區推行的「青興計劃」再獻新猷，假香港科學園展覽廳舉辦「KE STEM FUN DAY」活動，藉着這一個公開平台展示學生學習STEM的成果，藉此鼓勵青少年勇敢嘗試及發展創意思維，並引導青少年培養正向的人生態度。聖公會基孝中學STEAM團隊一眾師生，獲邀參與該活動，向來賓展現創意，FUN享科學知識，盡顯基孝STEAM特色！（內容由聖公會基孝中學提供）



警務處處長蕭澤頤先生出席開幕典禮作主禮嘉賓。（聖公會基孝中學提供）

融合不同知識 人文科技並行

眾所周知，STEM 是代表科學(Science)、科技(Technology)、工程(Engineering)及數學(Mathematics)各英文譯寫的首字母縮略詞。在經濟、科學及科技各方面，社會及全球都在急速發展，且迎來不少轉變和新挑戰。推動STEM教育正可裝備學生應對新形勢，從連串轉變和挑戰中發掘機遇。

聖公會基孝中學不獨推行STEM教育，更同步加強藝術(Art)元素，組成了STEAM研究團隊。該校資訊及通訊科技科科主任方焯銘老師，詮釋了學校的方針：「學校通過綜合不同學科的知識及融合資訊科技，引導同學應用新技術創造新產品，從而提升人類生活質素。」校方堅信，科學、科技與人文素養並重，方能推進人類文明，而這正是實踐校訓「上帝是愛」的方式。

研究項目重應用 生活需要為首務

是次活動，基孝STEAM團隊帶來的「醫智通」和「微藻STEM養殖計劃」研究項目，俱兼備創新科技與人文精神。

「醫智通」是本學年STEAM學員為參加比賽而設計的醫用測量器。現代社會發達，生活富裕，一方面醫學昌明造福人群，另一方面生活繁忙造成健康隱患。「醫智通」這一部輕巧的電子儀器，已兼具血氧計、心電圖機、血壓計及體溫計等四大功能。「醫智通」體積細小，既可節省儲存空間，十分適合香港的居住環境，又鼓勵使用者定期檢查血氧、血壓、體溫等數據，注意個人健康狀況，若發現指數有異即可求醫。同學把課堂上學習到的知識應用到在實際生活上，活學活用；他們由只知道各種儀器的名稱，逐步理解其各種操作原理和用途，增長其科學、科技知識，更培養起同理心，令同學懂得體察別人需要，以行動關懷社會上有需要的人。

聖公會基孝中學展示學生STEAM的學習成果：「醫智通」與「微藻STEM養殖計劃」。（聖公會基孝中學提供）

「微藻STEM養殖計劃」則是2021至2022學年的研究成果。這項計劃曾榮獲香港青少年科技創新大賽2021-2022「優秀STEM活動」，以及第十三屆全國青少年科學影像節香港區選拔賽優異獎。是次活動，基孝同學向來賓詳細介紹微藻的功用價值與其科學原因，更提供顏料讓參觀者製作獨一無二、屬於自己的藻球，令活動兼備藝術賞析的元素。參觀者更在同學的協助下，把藻球放進盛有碳酸氫鹽的小瓶子內，親手製作「植物生長指示劑」，作為這次展覽的紀念品。

跳出書本應用知識 樂於交流分享成果

在學校裡，老師向同學有系統地傳授學術知識，由淺入深，從泛到精。然而，空有理論，了無經驗，仍難以適應急速變化的社會發展。那麼，該如何幫助同學尋求突破，取得成功？

基孝STEAM發展主任劉子健老師分享他的看法，說：「基孝中學早於2017年已開展STEAM教學，積累了一定的經驗。我們通過項目研究和動手實踐、創造進行的學習方式，培養學生從更多視角認識不同學科間的聯繫，從而提高運用綜合知識解決實際的能力；而同學所學習到的，不是流於表面的學術理論，而是靈巧活用的思維，這足以為他們日後投身社會作好預備。」

同學參與活動後的感受，也提供了另一個答案。中四級周泓銘同學說：「能參加此STEM Fun Day，與其他學校、機構交流研究成果，比自己埋頭苦幹獲益更多。」中五級馮澤成同學又指出：「向陌生人展出自己的研究成果，已是一個寶貴的學習機會！」誰說醉心科學者要把自己關在實驗室！基孝同學樂於分享，勇於交流切磋，不把自己鎖在象牙塔，培養積極的學習態度，發展良好的溝通能力，相信一定不會辜負社會人士的期望。

（內容由聖公會基孝中學提供）

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