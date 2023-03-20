去年21位教師被釘牌　較前兩年總和多三成　主要涉性罪行或師生戀

教育局表示，2022年有21名教師被取消教師註冊，按年增兩倍，亦較前兩年總和的14人多33%。當局亦提到在2022年中，涉及嚴重違反專業操守的行為而被取消註冊的個案，主要為干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行、發展師生戀等。



2022年有21名教師被取消教師註冊，是2020年及2021年各7人的3倍，主要為干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行、與學生有超越師生關係的交往等。（資料圖片）

據教育局向立法會提交文件，2022年有104名教師涉嫌違反專業操守而被局方採取跟進行動，當中21人被取消教師註冊，12人收到譴責信，43人收到書面警告，11人收到書面勸喻，17人收到口頭提示。局方亦表示，在21名被取消教師註冊的個案當中，主要為干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行、與學生有超越師生關係的交往等。

單看教師被釘牌的數字，2020年及2021年均只有7名教師被釘牌，去年被釘牌的人數比起2020年及2021年加起來更多，是其中一年的3倍。

與過去兩年數字對比，2020年及2021年教師被探取跟進行動的人數為108人及151人，2022年的整體數字都有所下降。不過如單看教師被釘牌的數字，2020年及2021年均只有7名教師被釘牌，去年被釘牌的人數比起2020年及2021年加起來更多。

教育局亦表示，於2021/22學年開始為所有註冊教師每三年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情況，亦正與香港警務處探討加強通報機制，當警務處逮捕教師後，會隨即通知教育局，以盡快採取適當的跟進行動。