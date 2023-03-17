攝理教疑入侵校園　教育局：教師不應未獲批准為學生安排校外活動

《香港01》的香港攝理教調查報道，訪問多名前教友，發現教會招攬中學及大學生入教，更曾在大學內進行聚會。記者向香港10間大學查詢事件，城大及教大均回覆指，未曾接獲相關求助個案。

教育局回覆《香港01》時，無回應有否就可疑教派入侵校園，向中學發出指引，但有指引列明，教師不應該在未獲校方批准及通知家長前為學生安排校外活動。

立法會議員鄧飛指，香港法律無認定任何宗教是邪教，教育局及學校不宜標籤特定宗教，但教育局可與保安局合作，搜集個案資料，為學校提供資訊上的便利。



香港攝理教調查・專頁｜前教友剖白 滲透學生組織 會社成員曝光

《香港01》的香港攝理教調查報道，發現教會招攬中學及大學生入教，更曾在大學內進行聚會。（資料圖片）

多名受訪的前教友表示，教會多以中學及大學生為目標，在街上以問卷調查為由，搭訕招攬信徒，受訪的前教友均在學生時代加入教會。教會除在葵涌工廈的大本營外，更發現曾在大學內進行聚會。

接受《香港01》訪問的攝理教前教友表示，教會多以中學及大學生為目標，招攬信徒。（資料圖片／盧翊銘攝）

記者向香港八間資助大學，及兩間私立大學查詢事件。教大回覆表示，沒有攝理教的租用場地紀錄，亦未曾接獲相關求助個案。

城大回覆指，未曾接獲相關求助，如學生遇到任何形式的困難，可聯絡學生發展處查詢或求助。城大又指，大學有既定機制和程序處理場地借用事宜，校內場地只保留作教學及舉辦大學活動之用，教職員及學生團體均可申請使用。

至於另外八間大學，至截稿前仍未收到回覆。

香港攝理教於2006年曾滲入本港大學和中學招收信徒，更入侵港島東區一間名中學。當時有傳媒報道，該校追查十多名表現異常的學生後，發現他們投入大量時間參加攝理教會活動，更穿緊身衣進行錄影表演「予老師Joshua Jung看」。

教統局發言人當年回應表示，基於香港有宗教自由，局方無政策針對處理有關偏激教會的事宜，但會提醒學校多注意學童傳教活動，有需要時會提供輔導。

香港攝理教調查報道刊出後，記者再向教育局查詢。局方無回應現時有否就可疑教派入侵校園，向學校發出指引，只表示學校有責任保障學童，營造和諧、理性、健康、安全的學習環境，防範風險事故，預防及制止不良活動入侵校園。根據教育局的相關指引，教師不應該在未獲校方批准及通知家長前為學生安排校外活動。

教育局指，當學校遇到特別事件需要協助，可聯絡所屬教育局分區學校發展組，以便教育局按需要提供所需意見或支援。

前教徒、香港人葉萱在紀錄片中指控鄭明析性侵。（Netflix影片）

教育局又表示，八所教資會資助大學均為獨立自主的法定機構，大學校園設施均由各大學自行管理。大學可按各自情況及既定程序決定是否提供場地予個別公眾人士或特定團體使用，惟任何人士或團體皆不應藉此利用場地作不當行為。如大學所提供的場地涉及刑事罪行，大學亦會配合執法機構的調查工作，並確保校園師生的安全。

教資會資助大學已各自設有防止及處理性騷擾個案的政策、機制和程序，嚴肅處理任何性騷擾的指控或投訴，並為受害者提供支援。大學亦設有輔導及相關服務，協助其他遇上情緒困擾或危機的同學。

教育界立法會議員鄧飛指，教育局及學校不宜標籤特定宗教，只需要留意有否人教唆學生進行違法行為。（張浩維攝／資料圖片）

教育界立法會議員鄧飛指，未聽過有可疑教派入侵校園的事件，但認為香港法律無認定任何宗教是邪教，亦沒有將邪教刑事罪行化，故教育局及學校不宜標籤特定宗教：「只需要看有沒有違法行為，如有人教唆學生進行有違教育原則的事，學校就應介入訓輔學生。」

鄧飛認為教育局可與保安局合作，搜集可疑人士以宗教名義，招攬學生進行不恰當行為的個案資料，為學校提供資訊上的便利，有新個案時亦可及時提醒學校和家長。