津校離職教師2022提取65億公積金增近倍　津中議會：多涉移民轉職

教師近年出現離職潮，不少學校面臨教師人手短缺問題。教育局最新發布2022年《津貼學校公積金》年報，年內有3,493名供款人退出計劃，新增供款人2,732名；年內供款人共提取或獲發還款項高達102.5億元，按年增加逾50%，其中離職供款人提取公積金佔約65%達65.3億元，增近88%。



津貼中學議會主席李伊瑩稱，去年離職教師人數確較往來多，成因包括轉職、退休及移民，甚至提早退休情況亦明顯增多，當中英文、電腦及家政科較難聘請教師。



津校教師去年共提逾102億公積金。（資料圖片）

全年共提取102.5億 退休與離職比率35%對65%

根據教育局2022年《津貼學校公積金》年報，年內退出公積金的供款人有3,493名，當中包括29名由補助學校公積金轉來的以及61名轉往補助學校公積金的供款人，另新增則有2,732名供款人，總數減至37,731名，減少了761名，即1.98%。供款人帳目的結餘，減至約786億元，減少約15億元。

年報指出，2022年供款人共提取或獲發還合共102.5億元，總數較2021年約68億元增加逾50%。當中，因退休而發還涉35.8億元，按年增加約11%；離職則佔約65%，達65.3億元，按年大增近88%。另有約5,500萬涉身故及患病，其餘8,300萬則涉其他因素。

離職教師年資10年以下佔24%

至於年內退出公積金的供款人當中，63%年資達15年以上，13%為10至15年以上，其比例較去年增4個百分點，年資10年以下則佔24%。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，離職成因包括轉職、退休及移民。（資料圖片/林靄怡攝）

津中議會主席：英文、電腦及家政科教師聘用難

津貼中學議會主席李伊瑩表示，公積金數字及實際情況均反映去年離職教師人數較往來多，但成因有許多，包括轉職、退休及移民，甚至提早退休情況亦明顯增多。

她稱雖然未知今個學年情況，但離職數字或會稍降，因移民個案可能開始減少，本身一些學校亦有剩餘人手，再加上通關等因素令人才流動，展望勞動力市場可有更多人手。她笑言一切仍在未知知數，「實在好難估，先2月，可能未係辭職時候。」

她表示，今年請人較緊張，個別科目、包括英文、電腦及家政科均有困難，其中英文科雖然有人應徵，但未必達政府資歷要求，至於電腦及家政則因培訓人手較少，已向教育局反應，局方也已要求大學加開培訓名額。