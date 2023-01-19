男教師為男生口交　反自稱受害者遭妻冷待　官寄語勿再害妻囚4年

已婚並為人父的男教師，在學校及車內多番非禮一名13歲男學生，包括互相口交及手淫。教師早前認罪後，曾一度反指遭男生控制才作出犯案行為。案件今(19日)在區域法院判刑，法官謝沈智慧指被告在校內犯案屬「色膽包天」，他認罪後反指自己才是受害人，認為他無意承擔責任，更斥他一味怪責父母苛刻及妻子冷漠，態度令人齒冷。法官又寄語被告，不論他是否同性戀者，現今社會已經比其年輕時開放，指被告「已經欺負左你太太十幾年」，若他的確喜歡同性，又的確感謝太太的支持：「唔好再害佢落去。」被告被判入獄4年。



被告彭皓峯(47歲)，承認7項向16歲以下兒童作出猥褻行為，控罪指他於2019年12月2日至2020年11月22日，分別在某學校的設計與科技工場、學校化粧間及私家車上，向男童X作出嚴重猥褻行為。

被告彭皓峯承認7項非禮罪，被判囚4年。

男童X感謝姊姊揭發事件

法官引述男童X的創傷報告指，X性格內向，自信心不足，朋友不多，因被告的關心，二人發展出亦師亦友的關係。X對犯案行為表示噁心，不想同類事件再發生，又感到自責，因他對性好奇、年輕及單純，而成了被告的獵物，又因害怕對被告不利，不敢向他人傾訴事件，情緒受到困擾。X感謝姊姊揭發事件，讓他可以脫離這段有害的關係（Toxic Relationship)。

被告指兩女出生後遭妻忽略

被告的精神科報告則指，被告自言在兩名女兒出生後遭太太忽略，才會與學生建立關係。他享受與太太的性愛，後來太太不願行房，他亦只會看一男一女的色情電影。被告否認從事件中感到性滿足，自言對X無性興趣，只因不懂拒絕X而犯案，對涉案行為感到極度嘔心，對於疫情期間不需要聯絡X感到輕鬆。

法官謝沈智慧指被告稱案件不涉性興奮的說法是侮辱其智慧。(資料圖片)

官指被告說法侮辱其智慧

後來意識到兩人關係不當，便計劃與家人移民，並有向醫生求助。惟法官不接受其自言對涉案無性興奮的說法，直斥：「你當我三歲細路啊？佢射精啊，簡直係侮辱我嘅智慧啊！」

心理報告指被告有孌童傾向

另一份心理報告則顯示指，被告態度迴避，不成熟、沉溺童年，喜愛模型、卡通片及打機，與同輩無共同興趣，無法與太太有很親密關係。雖然被告否認為同性戀或孌童癖，但報告指雖在有限資料下無法確定，但認為他有變童傾向，悔意有限，重犯機會中等偏低。

指被告將X培育成其洩慾工具和獵物

法官判刑時指，被告一時又稱與X發展浪漫關係，一時又自言受X操控犯案，認為他悔意有限，只是對犯案的後果感後悔，斥被告為極度幼稚、虛偽、自我中心、不負責任的人。法官又指，被告與X為師生關係，年紀相差逾30年。被告案發時見X沒有朋友，便將X培育為洩慾工具和獵物，在學校及停泊的私家車內犯案，行為逐步遞增及持續一年，認為被告無承擔責任，一味怪責父母苛刻、妻子冷漠等，更自言為被X操控的受害人，直斥他砌詞狡辯。

案件編號：DCCC 1092/ 2021