香港仔工業學校慶祝寄宿部重辦10周年　香港教區主教周守仁主禮

慈幼會創辦香港仔工業學校超過85年，過往曾一度設有寄宿教育計劃，直至2012年重新開辦寄宿部，宿位數目由60個增加至150個。為了慶祝寄宿部重辦10周年，學校上周五（24日）舉行「寄宿部重辦10周年感恩禮祈禱暨成果分享會」，由天主教香港教區周守仁主教作主禮嘉賓，一眾嘉賓在成果分享會中透過開場短片認識宿舍生活，了解到寄宿教育計劃如何幫助學生「學讀書」及「學做人」。



天主教香港教區周守仁主教擔任主禮嘉賓。（香港仔工業學校提供圖片）

主禮嘉賓周守仁主教致辭時表示，欣賞慈幼會重辦宿舍教育的魄力，體現出慈幼會及學校願意承擔教育下一代的重責。他更透過故事，指出現代年青人普遍缺乏生活技能訓練，宿舍群體生活正能讓學生學習與人相處的技巧，培養獨立處事的能力，同時強調宗教教育的重要性，讓學生認識生命正是宿舍教育成功的基石。

主禮嘉賓致辭後，大會安排校監和校長聯同一眾來賓在台前進行切蛋糕儀式，一同慶祝宿舍重辦10周年。為了表達對校方的心意，學生和家長準備一幅掛畫送給學校，一眾嘉賓在畫作前拍照留念。

在「宿舍伴我成長路」的分享環節中，剛剛畢業的前宿生郭承謙回想當年參加宿舍的「星級達人計劃」，在外出實習的過程中得到經驗，為了答謝宿舍照顧，課餘時間擔任宿舍的指導員助理，幫助一眾「小師弟」，其他前宿生和寄宿同學各自分享寄宿生活點滴，分享環節過後，大會安排全體來賓及師生大合照。