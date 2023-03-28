香港仔工業學校慶祝寄宿部重辦10周年　香港教區主教周守仁主禮

撰文：裴英才
出版：更新：

慈幼會創辦香港仔工業學校超過85年，過往曾一度設有寄宿教育計劃，直至2012年重新開辦寄宿部，宿位數目由60個增加至150個。為了慶祝寄宿部重辦10周年，學校上周五（24日）舉行「寄宿部重辦10周年感恩禮祈禱暨成果分享會」，由天主教香港教區周守仁主教作主禮嘉賓，一眾嘉賓在成果分享會中透過開場短片認識宿舍生活，了解到寄宿教育計劃如何幫助學生「學讀書」及「學做人」。

天主教香港教區周守仁主教擔任主禮嘉賓。（香港仔工業學校提供圖片）

主禮嘉賓周守仁主教致辭時表示，欣賞慈幼會重辦宿舍教育的魄力，體現出慈幼會及學校願意承擔教育下一代的重責。他更透過故事，指出現代年青人普遍缺乏生活技能訓練，宿舍群體生活正能讓學生學習與人相處的技巧，培養獨立處事的能力，同時強調宗教教育的重要性，讓學生認識生命正是宿舍教育成功的基石。

主禮嘉賓致辭後，大會安排校監和校長聯同一眾來賓在台前進行切蛋糕儀式，一同慶祝宿舍重辦10周年。為了表達對校方的心意，學生和家長準備一幅掛畫送給學校，一眾嘉賓在畫作前拍照留念。

在「宿舍伴我成長路」的分享環節中，剛剛畢業的前宿生郭承謙回想當年參加宿舍的「星級達人計劃」，在外出實習的過程中得到經驗，為了答謝宿舍照顧，課餘時間擔任宿舍的指導員助理，幫助一眾「小師弟」，其他前宿生和寄宿同學各自分享寄宿生活點滴，分享環節過後，大會安排全體來賓及師生大合照。

校園天地｜景林天主教小學STEAM DAY　培養學生創客精神校園天地｜大角嘴天主教小學家校合作　攜手加強學生認識中華文化仁德天主教小學重整常識科加強價值教育　學生用手作向家人傳愛意
周守仁神父
01教育