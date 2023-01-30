仁德天主教小學重整常識科加強價值教育　學生用手作向家人傳愛意

早前由慈善機構「教育大同」主辦的「感．創．做」全方位價值承傳計劃（LBD）於2022/23學年再次展開，計劃續以初小常識科為切入點，通過棄用教科書重整課程設計、教學方法及評估模式，讓學生能學習基礎知識之餘，又能加強其正面價值觀、社交及情意發展。屯門仁德天主教小學是其中一間有份參與是次計劃的學校，學生需要運用技能及知識完成指定學習任務，以及分享其學習成果，培育其正確態度及生活技能。



小三學生負責計劃中的其中一個主題 — 「中華文化的發現」，其任務是透過探索不同的中華文化項目，設計互動項目，籍以推廣中華文化。（翁曼琛攝）

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該計劃專門為小一至小三的初小學生而設，其3個學習主題覆蓋認識自我到國家層面，分別為「同創同享愛家小法寶」、「健康生活齊做到」及「中華文化的發現」。學生會先進行小任務累積主題的核心知識及技能，再應用所學到與組員完成大任務，最後向其他同學及家人展示學習成果。

小一學生負責「同創同享愛家小法寶」主題，創作獨特的小玩意向家人傳達愛意；小二學生負責「健康生活齊做到」主題，以不同的呈現方式推薦保持身心健康的方法；小三學生則負責「中華文化的發現」主題，探索不同的中華文化項目，設計互動項目，籍以推廣中華文化。

該校小二常識科老師梁杏茹表示，以往只是單向地灌輸學生有關常識科的知識，故很容易忘記所學過的內容，但計劃能讓他們實際運用所學到的知識及生活經驗。（翁曼琛攝）

該校小二常識科老師梁杏茹表示，以往只是單向地灌輸學生有關常識科的知識，故很容易忘記所學過的內容，而計劃讓他們實際運用所學到的知識及生活經驗，例如學生需要學習飼養寵物的責任，當中會分享其飼養的經歷，令他們更感同身受，並將知識牢記於心。她又表示，雖然計劃是以培養價值觀為重點，但也着重知識層面，在課堂會以簡報形式進行教授，灌輸基礎知識。

計劃的常識科課程統籌鄭進輝亦提及，基於棄用教科書的關係，許多科任老師都需要作較多前期準備工夫，會增加教學壓力，不過老師把壓力化為動力，透過在教學過程中自我反思，優化教學模式。另外校長羅淑貞指出，計劃依然會按照教育課程指引設立教學內容，不會因棄用教科書而減少，只是教學形式有所不同。