校園天地｜聖提小國際文化日　學生校內「環遊世界」學習各國文化

為讓學生認識不同國家的文化，引發主動學習的興趣，聖公會聖提摩太小學於一月六日舉辦「國際文化日」，把校園化身為「地球」，各樓層為亞洲、歐洲、北美洲、非洲等不同洲份，學生會得到一本「護照」以「入境」由各層課室布置成的中國、日本、西班牙等國家，透過遊戲、手工藝、餐桌禮儀學習等，認識該國文化，成功「環遊世界」者，更可獲得紀念禮物。學生均表現興奮，認真投入活動之中。（內容由聖公會聖提摩太小學提供）



為拓闊學生國際視野及增加接觸英文的機會，聖公會聖提摩太小學於一月六日舉辦「國際文化日」活動，教師把各樓層劃分為亞洲、歐洲、北美洲、非洲等洲份，該層的課室及特別室則會佈置成位於該洲份內的國家，如位於二樓的歐洲內，設有英國、西班牙、法國等；三樓的亞洲內，設有中國、日本、印度三國；每個國家都有展板及照片，介紹該地概況及名勝。此外地下亦設有足毽及新興運動芬蘭木柱體驗區。

學生按高小及低小，分別於上午或下午時段回校參與，每位學生都會獲派一本「護照」，用以「入境」不同「國家」，在其中學習傳統食物、節日、遊戲、語言、藝術等，如學習「你好」、「謝謝」和「我愛你」等西班牙語；英國用餐時，餐具擺放等餐桌禮儀；中國的書法及扎染；印度的彩繪；試玩紙製迷你澳洲迴力鏢等，完成後可獲蓋印。

學校亦邀請學生擔任服務員，並穿着傳統服飾介紹該國特色及文化，如在「中國」，學生分別穿漢服、棉襖等，熱心指導來訪學生寫書法、製作風車、繪製扎染圖案等，等候學生來訪時，亦會聚在一起寫書法、唱〈恭喜發財〉、〈大家恭喜〉等慶祝農曆新年歌曲，氣氛融洽。

過程中，學生表現投入，興奮雀躍，在「日本」，教師用英語教授學生製作黏土三文魚、玉子等不同種類的壽司，每個學生都會獲發同等份量的材料，有學生把材料分成數份，製作多件壽司，亦有學生製作完成後，用餘下的材料製作迷你版壽司。

此外地下亦設有足毽及新興運動芬蘭木柱體驗區，學生全程投入，氣氛熱烈。校長田少斌指香港是華洋雜匯之處，本校亦有來自西班牙、美國、泰國、越南、印度等國家的學生就讀，期望，學生可透過活動，認識中國文化的同時，親身接觸不同文化及增加接觸英文的機會。

（內容由聖公會聖提摩太小學提供）

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