校園天地｜土木工程拓展署塱原濕地冬日農耕遊　參加學生所見有感

香港地少人多，為了滿足人口持續增長，政府多管齊下推出不同的土地供應策略。而在新界北區其中一個核心規劃就是著力發展、計劃和開拓古洞北、粉嶺北新發展區，以應付香港長遠的房屋需求，並強調以人為本、創造可持續社區的特點，提升市民的生活素質。（內容由仁濟醫院第二中學提供）



在推展新發展區項目的同時，政府非常重視區內的環境保育。因此，整個發展區除了滿足市民的住屋所需外，保育塱原亦是整個發展規劃重要的一環。塱原鄰近上水雙魚河，是香港境內最大的連片淡水濕地，擁有極高的生態價值。土木工程拓展署於2019年展開興建塱原約37公頃的自然生態公園工程。

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今次感謝土木工程拓展署的悉心安排，讓我們有難得的機會參觀塱原自然生態公園。步入公園，一眼看去就是連片濕地上有不少雀鳥駐足停留。在土力木工程拓展署工程師和香港觀鳥會導賞員的專業講解下，我們了解到整個塱原濕地正在進行優化和修復工程，讓公園改造成不同類型的濕地環境，為鳥類、兩棲類和爬行類動物提供理想的棲息地。例如，昔日五塊水滋田成功被修復，令水滋和紅蟲在這些水滋田中繁殖，吸引水鳥覓食。而且，農地旁亦建設一些工整堅固的引水道，配合農地的灌溉需要。當天，我們有幸一睹「黑翅長腳鷸」、「黑水雞」等濕地雀鳥的美態，牠們飛過眼前濕地，發出獨特的聲音，猶如生動了教科書的描述。「良禽擇木而棲」，不少雀鳥在這生態公園棲息和繁殖，可見生機處處。

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塱原自然生態公園亦體驗了可持續發展的原則。工程師指出整個公園劃成三個區域，包括「生態區」—種植指定濕地作物及嚴格管理生態、「農業區」—讓農民以生態友善方式種植作物及「訪客區」—供訪客參觀濕地生態，同時提升市民的保育意識。原來真正的保育是需要考慮多方面的平衡發展，除了是盡力減少環境破壞外，也需考慮濕地中各個持份者的角色和期望，包括農民、公眾、環保團體等。綜合各方的意見，作出慎重的規劃，才能建設今天的塱原自然生態公園。

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最後，我們到訪「農業區」進行收割農作物的環節。以往只在市場看見的蔬菜，今天竟有機會在農友的指導下親手收割。我們每人提著豐盛的收獲，滿足地向農友衷心道謝。「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」小時候琅琅上口的唐詩，今天讓我有深刻的體會。

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再次感謝土木工程拓展署舉辦這次的實地考察，為我們創造專業、多元化，且生動有趣的體驗式學習。處處留心皆學問，透過專業講解，學習到城市規劃、工程發展和生態保育等知識。我們亦深切明白到香港政府在社會、經濟和環境保育之間力求平衡所付出的努力。

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