校園天地｜脫下口罩後　盡顯笑容的台山商會學校校慶陸運會

2022-2023年度台山商會學校45周年校慶陸運會於2023年3月16日（星期四）假屯門鄧肇堅運動場舉行，當日天公造美，本校全體師生於四年後重新踏上運動場跑道，學生有如期待四年一度的奧運會一樣，表現得興高采烈、投入認真！（內容由台山商會學校提供）



學校一向注重體育運動發展，適逢今年是45週年校慶，本校承蒙母會香港台山商會支持，邀請到前中國國家女子排球隊隊長孫玥女士蒞臨主禮。孫玥女士於頒獎禮分享自己由一名夕夕無名的球員到國家隊成員的經歷，並帶領國家隊取得1996年亞特蘭大奧運會亞軍的過程，她勉勵同學不論在學習或訓練過程當中，必定會經歷挫折，只要持著堅毅不屈的精神，終可達到成功。

本校校監陳尚智先生亦提到本校著重全人發展，本港近年來積極投放更多資源於體育運動上，栽培了不少精英運動員，例如單車運動、劍擊等等，亦寄望本校師生如同香港運動發展一樣積極投入，定能獲得好成果。

陸運會當日進行了超過60項賽事，各運動員鬥志激昂，積極發揮和參與，盡見體育精神。看台上的同學全情投入啦啦隊比賽，又為賽場上的健兒搖旗吶喊，歡呼喝采，全校師生享受著疫情後首次陸運會的樂趣。當日學校邀請了屯門區的幼稚園同學及家長前來陸運會進行幼稚園競技日，讓更多的家長及學生可以投入參與體育運動，鼓勵他們在課餘時間亦要保持健康體魄。

活動統籌主任李佩珊老師認為：「疫情後，首個陸運會如同奧運會一樣，師生們都期待已久，運動會得以順利舉行，有賴全體教職員、家長及同學對陸運動的支持及投入。在陸運會的比賽過程中，讓學生明白在賽場上的輸贏只是過程，即使比賽輸掉了，學生可從失敗中學習，並持續地練習及改進，才是運動員應有的態度。」

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（內容由台山商會學校提供）

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