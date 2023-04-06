校園天地｜崇德英文書院英語傳揚中華文化　義賣美食籌款賬災

說著一口流利英語，咬下一口蔥爆羊肉刈包，兩者風馬牛不相及，卻是天主教崇德英文書院英文科組刻意安排下的文化碰撞，讓同學大飽口福之餘，加深對中華民族多元文化的認識。活動前夕，有見土耳其與敘利亞接壤地區發生7.8級大地震，無數家園盡毀，急需援助，科組即時變陣，邀請英文學會成員及家教會家長義工，趕製五百個刈包作義賣，最終籌得善款8,888元，撥捐香港救助兒童會，支持當地的兒童救援工作。（內容由天主教崇德英文書院提供）



（天主教崇德英文書院提供）

「這次活動十分有意義，捐出的一分一亳，也成為災民們生活中的一線生機；同時展現崇德人的世界公民承擔感，體現『一方有難，八方支援』的精神。」手拿著兩袋蔥爆羊肉刈包、吃得津津有味的吳同學說道，同班的張同學則表示：「這次活動體驗新穎，讓同學們品嚐中華美食，從而認識傳統文化，不局限於紙上談兵。」義賣攤位旁，特設展板介紹蔥爆羊肉這道菜的歷史，又提及中國支援土耳其的新聞資訊，加深同學對民族文化與國際時事的理解，以培養他們的社會責任感。

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同學們均十分好奇，何以推廣中華文化的活動落到英文科組手裡？校長鄧瑞嬋博士表示，活動正好讓同學體會英語在日常生活中無處不在，了解中國美食文化的同時，也可把握機會練習英語。從未吃過蔥爆羊肉的外籍英文老師John Guest表現十分雀躍，與同學忙個不停地把餡料夾進刈包中，他認為選擇這道美食作為活動主角，風味獨特，帶著一點地方文化差異，又能展示中國飲食文化的魅力。科組打算將是次烹調的過程錄製教學短片，以便師生一起傳承這款佳餚，以至背後的文化意義。

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需在只有個多小時的午膳時間，製作五百個刈包供應給義賣攤位，家長教師會的家長義工們實在功不可沒，有家長坦言當初爽快答應參與後，才發現事情並非想像般簡單，一來是陌生的北方菜式，二來要在露天操場爭分奪秒地烹煮食材，起初難免手足無措，幸得師生臨場應變，分工合作，才趕及將熱騰騰的蔥爆羊肉刈包送到各善長仁翁手上，難怪家長義工們笑言校園當下不僅充斥著辛料香味，更滿溢著崇德大家庭上下一心、共襄善舉的美意。

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