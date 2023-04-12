升中派位｜小學校長料家長選校普遍進取　建議考慮嘗試跨區挑戰

撰文：郭曉晴 翁曼琛
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【升中派位 / 統一派位】教育局今（12日）起向家長派發升中統一派位選校申請表和學校資料，家長即日起至5月5日可透過「中一派位電子平台」或紙本為子女提交選校申請。油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀認為，今年中一學額依然「位多人少」，建議家長為子女選校時可較為進取，例如挑戰高一級組別學校，又或是考慮他區學校，增加入讀心儀學校機會。

▼中一統一派位18區英文中學學額▼

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陳淑儀表示，今年學生人持續減少，學額數目較申請人數多，家長選校可以稍為進取，挑戰高一級組別的學校，以及考慮報讀他區學校。例如學生在學校被評為本區第三組別（Band 3）學生，但在他區有可能被評為第二組別（Band 2），因此挑戰他區第二組別（Band 2）學校，成功機會或更大。

她提醒，相信今年不少家長選校都會較進取，預料受歡迎學校報名人數不減，競爭不一定減少，家長要切忌過份進取越級挑戰，例如第三組別（Band 3）的學生不建議申請第一組別（Band 1）學校。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀建議，今年家長於統一派位選校可較進取。（資料圖片）

另一方面，教育局早前表示正積極研究調整現時「叩門」制度做法，以往不少升學專家建議家長採用「1-1-1」策略選校，即自行分配學位、統一派位表格甲和乙部首志願均為同一所學校，以顯「誠意」。陳淑儀認為，現時叩門制度是否調整仍是未知之數，家長可視乎對心儀學校的喜愛程度和學生能力決定策略，而叩門時中學亦非只看學生是否「1-1-1」全選該校。

陳淑儀預計，本港出生率下跌，加上學生海外升學、本港新興國際學校湧現等因素，可見位多人少的情況將持續不只一至兩年。

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