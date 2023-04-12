升中派位｜統一派位逾5萬人爭1萬英中學額　即睇各區英中競爭情況

【升中派位 / 統一派位 / 大抽獎】教育局今日（12日）向小六家長派發升中派位統一派位階段的申請表和學校資料。根據最新資料，今年全港114所英中合共提供10,382個學額，平均約5名學生爭一學額。若以分區計算，英中學額最少的離島和南區競爭最激烈，兩區分別有超過20人爭一學位，其次是西貢、荃灣、元朗等地區，競爭最少的則是灣仔、中西區、九龍城等傳統名校區。



逾5萬學生競爭過萬英中學額 平均五人爭一席位

根據最新一份《中學一覽表》，全港英文中學學額為10,382個。以2021/22學年小五學生人數51,607人推算，相當於即平均約5名學生爭一個英中學位。

18區中，由於離島沒有英中，該區27個英中學額全部來自他區調撥，平均43人爭一學位，是競爭最激烈的地區。其次是只有一所英中的南區，該區只有49個英中學額，平均21人爭一學額。另外，競爭較激烈的地區包括西貢、荃灣和元朗，平均超過6.6名學生爭一學位。

扣除聯繫直屬學額 沙田最多英中學額供學生報讀

升中統一派位階段分為甲、乙兩部份。甲部家長可不受校網限制為子女選報最多三間學校，而乙部則屬按校網選校，家長可為子女選報最多30間學校。個別學校於乙部會將部份學額撥作專門取錄聯繫或直屬小學的學生。

若單計甲部及乙部非保留學額，沙田的英中學額最多，有962個。其次是元朗、葵青、觀塘、北區和九龍城，介乎679至752個學額。

傳統英中較多的地區方面，九龍城區的英中學額最多，達1234個，其中約44%屬聯繫直屬學額，另外灣仔區及中西區的聯繫直屬佔比分別達67%及50%，三地區的聯繫直屬學額為全港最高。