長洲錦江小學瀕殺校　校友會籲發信教局促撤回：願撥開雲霧見青天

中華基督教會長洲堂錦江小學新學年小一因差一名學生，收到教育局「開班信」，通知新學年小一開「零班」，面臨殺校，校方正啟動危機小組商可行方案。



錦江小學校友會向校友發公開信，指得悉母校面監閉校危機，校友會「有義務站出來盡其本分」，故鼓勵大家以信件或電郵形式向教育局反映意見，真誠訴說母校點滴，盼教育局以「全新、非量化」角度認識錦小，收回決定，亦祝願母校可「撥開雲霧見青天」。



校友會主席陳卓賢：有義務站出來帶頭凝聚校友聲音

錦江小學校友會主席陳卓賢在校友會Facebook專頁上發公開信，提及近日大家在新聞中得知一個令人震驚及痛心的消息，即母校獲教育局通知今年9月未能開辦小一課程，或面臨閉校危機，又稱：「身為錦小校友會一分子，我認為有義務站出來盡其本分，帶頭凝聚校友聲音及力量，盡量為母校出一分力。」

信件提到，明白每個重大決定背後均經過一定考慮所作出，但也相信每件事仍有討論空間，並指明白校友在母校接受過優質教育、有過美好校園回憶及師生情誼，故對教育局決定有不愉快心情。

錦江小學校友會向校友發公開信。（校友會facebook）

爭取教育局以全新、非量化角度認識錦小

信件又稱，得知陸續有個別校友自行向教育局發表意見，故校友會冀響應行動，呼籲大家發聲。校友會鼓勵校友以信件或電郵形式，向教育局向映意見，「不妨真誠訴說自己以往在母校的點滴及所學所得，讓教育局以全新、非量化角度認識錦小，藉以望其酌情處理，暫時收回決定。」

校友會又說，希望教育局可持開放態度，保留與錦小商量的餘地，讓母校可繼續肩負春風化雨的使命，為長洲這小島下一代提供優質教育。信件又說，希望「一字一句、一點一滴，匯流成河，集結成海」，只要本着堅定信念，相信錦小一定有望衝破困局，繼續作育菁莪，並冀母校可「早日撥開雲霧見青天」。

▼長洲堂錦江小學2022年9月開學禮▼

