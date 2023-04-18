中中聯會梁冠芬倡調整教學語言政策　容許學校自決授課教材語言

香港學校的教學語言政策多年來未有重大改變，中文中學聯會主席、基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬接受「01教育」訪問時指出，教學語言政策絕對有調整空間，認為教育局應容許學校彈性決定授課和教材語言，強調學校會按專業判斷作安排，不會以學生冒險。



香港中文中學聯會主席、基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬。（張浩維攝）

學生升讀大專比例增 調整教學語言滿足需求

教育局於2010年引入俗稱「上落車」的「微調教學語言政策」，只要學校在過去兩年取錄「全港成績前列40%」的中一學生人數，相當於每班學生人數的85%，便可以自行決定教學語言。

梁冠芬指出，教育語言政策推行已超過20年，當年制定政策時，升讀專上院校的學生比例明顯較少。近年本港專上教育不論在學位數量、課程種類都有改善，「我哋嘅年青人𠵱家（中學）畢業嘅時候，基本上大部份唔讀學位都會讀副學位，之後再駁上去學位」，「其實我哋嘅教學語言係應該要為呢啲同學嘅未來鋪路」。

他又稱，現時大部份專上院校課程均以英文授課，若維持現有安排，擔心未能滿足學生的升學及職場需要。

梁冠芬認為，教學語言政策應該與時並進，以準備更多學生升讀專上教育。（張浩維攝）

讓學校彈性選擇教學及教材語言 不會以學生成績冒險

談及具體安排，梁冠芬認為應該給予學校更多彈性，由學校自行決定授課和教材語言，「我哋要善用我哋嘅優勢去學習，就唔係去設一個框框」。

他直言，「好多人會覺得我哋呢個諗法，係好不負責任嘅」，強調學校會以專業判斷，不會勉強學生能力不足的學生以英語學習，影響學校公開試成績，否則將難以向公眾、家長及學生交代。

梁冠芬強調，學校不會以學生的成績冒險，不會勉強未能使用英文學習的學生以英語上課。（張浩維攝）

中中、英中形成標籤效應 提供優質教育是關鍵

談及以教學語言將學校劃分為「中中」和「英中」，梁冠芬坦承說法是標籤學校，「無論你把口幾唔承認，都唔可能係冇嘅，一定係有嘅」。他認為比起教學語言，更重要的是學校能否提供優質教育，令學生可以進步，「講緊學生學習能力嘅培訓、學生嗰個價值嘅教育係唔係能夠做得到，我覺得呢個先至係決定性嘅」。