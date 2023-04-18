縮班殺校｜專訪中中聯會主席梁冠芬：港校對大灣區學生具吸引力

受出生率下跌和移民潮影響，本港適齡學童數字持續下跌，學界面對縮班殺校嚴峻挑戰。中文中學聯會主席、基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬接受「01教育」訪問時指出，本港教育擁有多項優勢，對內地家長有一定吸引力，認為可考慮招收大灣區學生擴闊生源。他同時建議調整師生比例，以符合現時學生的學習需要。



香港中文中學聯會主席、基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬。（張浩維攝）

因成本效益結束學校可惜 港校對內地家長有吸引力

梁冠芬認為若因成本效益而停運學校，將失去不少教學傳統，對此感到十分可惜，即使日後重開學校，亦難以重現，「你話要開一間學校，硬件好容易，但你要開一個教育嘅體系、軟件內容，重新再做嘅時候，真係講緊『十年樹木，百年樹人』」。

他指香港教育擁有多項優勢，包括國際化視野、多元化教學語言及擁有豐富歷史傳統或特色的學校等，相信可吸引一定數量的內地學生，「以前可能唔得嘅，因為我哋根本就冇咁多學位空間，但係咪可以藉住有呢個空間，做到呢件事嘅時候，我哋早啲去計劃、部署、探索去做呢？」。

梁冠芬認為，香港學校對內地家長有吸引力，可以考慮招收大灣區學生到港就讀。（張浩維攝）

設內地生限額 學費收回成本

若要招收內地學生，學費水平相當關鍵。梁冠芬強調，招收內地生不能加重本港負擔，因此學費應收回成本，即每年約9萬港元，加上香港的教育優勢，相信對內地家而言是物有所值。

另一重點則是招收內地生不能影響本地學生入學機會，梁冠芬表示，「我諗第一件事，要保障我哋本地嘅小朋友，佢要就讀嘅時候，佢唔應該無學位嘅，佢唔應該因為咁迫住跨到一些好遠嘅區」。他建議若落實措施，教育局應參考現時大專做法，就每所學校的內地生比例設限，又指本港交通方便，內地生不必只考慮鄰近邊境的學校，應該鼓勵他們考慮其他校網。

梁冠芬又表示，招收內地學生之前，亦需要確保本地學生可以入讀學校，例如設下內地學生入讀比例上限。（張浩維攝）

降師生比滿足未來教育需要 聯校開設科目節省資源

應對縮班殺校，梁冠芬另一建議是降低師生比，以滿足未來教育需要。他舉例，按現時師生比例，教師難以做到因應學生需要為他們度身訂造教學策略，「所以我覺得大家提出呢個（降低師生比）係合理，只係𠵱家大家面對學生減少，因利成便去做呢件事」。

另外，若學校因為學生人數下跌而在開設高中選修科目有困難時，他建議該些學校與其他學校開設聯校課程。他以中中聯會的會員學校為例，早前就開辦了聯校高中體育科，讓學校即使有個別選修科目報讀人數有限，仍然可以為學生提供多元化選擇。