縮班殺校｜津中議會主席李伊瑩提4方法應對　倡每班人數少於30人

近年出生率下跌及移民潮使香港學童數字持續下跌，全港中學於本學年（2022/23學年）共縮減46班中一，19間中學只能開辦2班中一，其中11間於本學年減至只開2班，令縮班殺校的憂慮逐漸浮面。

去年11月下旬新上任津貼中學議會主席的李伊瑩校長接受「01教育」訪問時表示，減班或結束學校都難免影響學生，弱勢學校的學生更是首當其衝，而校長和老師亦可能要因而轉工。就此，議會提出4個方法應對，包括「調整師生比例」至每班少於30人、「開拓外地生源」、「讓學校及早準備」和「建立恆穩致遠的制度」。她相信，該些措施可以減少教育界因為人口變動而導致的震盪之餘，亦能夠把握契機提升教育質素，從而保持行業活力吸引有志之士入行，藉以促進行業發展。



津貼中學議會主席李伊瑩校長在訪問中提到，建議教育界把握契機降低師生比例，進一步提升教育質素。（林靄怡攝）

調整師生比例非為保飯碗 學生將受惠教育質素提升

津中議會提出應對縮班殺校的方法之一是減低師生比例，李校長強調並非要「保飯碗」，而是減低人口減少所帶來的震盪，同時把握契機進一步提升教育質素。

她以語文教育為例，教師如能根據學生作答提供針對性的個人回應（Individual Feedback），學生會進步得更快，但須配合較低師生比才可實行；又以品德教育為例，降低比例容許教師花更多時間聆聽學生，發現他們有偏差想法便可以立即糾正。

對於實際每班人數，李校長建議參考小學每班人數，將中學每班人數調整至25至30人，讓教師可以給予學生更多關注之餘，學生亦可享有更多參與課堂的機會。她亦補充，調整師生比並非要不縮班不殺校，只是期望最終數字比預期少，減少震盪。

李伊瑩校長建議參考小學將中學每班人數調整至25至30人，讓教師可以給予學生更多關注之餘，學生亦可享有更多參與課堂的機會。（林靄怡攝）

針對出生率下降開拓外地生源 為香港培養人才

除了調整師生比例，津中議會亦提出吸引外地學生來港讀書，包括入讀本地津貼中學。李校長指開拓生源不但幫到業界，更可以為香港爭取更多青少年未來留港發展。她相信香港學校的外地生源會以東南亞國家和內地為主，認為津貼中學絕對有能力錄取外地學生，因為津中有照顧不同學生的經驗、各有特色，可以對應不同受眾。

不過津貼中學經費主要來自公帑，外地學生來港讀書，學費水平顯得相當關鍵。李校長認為外地學生來港讀書應繳付全額學費，參考現時每名中學生每年平均單位成本9至10萬港元計算，學費似乎競爭力有限。不過她認為香港教育擁有多個優勢，包括整體學術水平較高、中西文化兼容、接通世界等等，具一定吸引力，而且「外國（學費）50萬一年都好多人畀到」，「唔搞就唔知會唔會真係1個（學生）都冇」。她又舉例，以往香港學校取錄跨境學童時曾有類似猶豫，但現時已有數萬名跨境學童，相信拓展外地生源一樣需要時間發展及建立口碑。

李伊瑩校長認為香港教育界擁多個優勢，對外地學生有一定吸引力。（林靄怡攝）

穩定班數恆穩致遠 提供估算資料及早準備

因應學生人數下跌，今個學年有多間中學需要縮班。李校長表示，不穩定的班級數目不利學校長遠發展，令學校難以估算教師人手、規劃校舍用途。

李校長指，香港學校普遍校舍空間有限，但發展STEAM教育、文化藝術及體育等範疇均需要額外空間，「會唔會透過大家都有一個好嘅班數，令到校舍嘅使用幫助到學生有一個更好嘅發展呢？」。她舉例，如果大部份學校都長期維持每級4班（全校24班），未來即使人口上升或再減少亦只需調整每班人數，避免個別學校長期處於掙扎邊緣，減少對師生的影響。

最後，李校長希望政府可以向教育界提供相關班級數目估算及計劃，方便學界及早預備。她表示，知道政府有意重置學校，「我哋都好想知道，點樣做法呢？點樣申請呢？」，而學校在了解政府的規劃後就可以有更多準備。