校長專訪｜劉瑤紅倡趁學生減少改善中學升大學銜接　勿只討論資源

學生人口下跌迫在眉睫，教育界如何應對受到關注。現時擔任中學校長會副主席、黃大仙中學校長會主席的潔心林炳炎中學校長劉瑤紅接受「01教育」專訪時指出，現時學界除了思考資源問題外，亦應轉危為機，在資源及空間容許下加強基礎教育及高等教育的銜接。



劉校長服務教育界約30年，當中一半時間擔任校長。她在分享自己經驗時提到，校長偶然需要走出學校，了解社會趨勢及最新發展，亦必須調整自己的身心靈，以好好領導學校。



面對學生數字下跌，劉瑤紅校長建議利用現有的資源和空間，改善中學和大學教育之間的銜接。（張浩維攝）

人口下降可考慮淡化公開試競爭 改善中學與大學課程銜接

本港出生率持續下跌，社會就學校縮班殺校的討論愈見熱烈。劉校長認為，相關討論不應只限於，「有幾多學校要結束、幾多老師要失業、講下啲音樂椅」，可以想方法化危為機，例如趁現時擁有多出的資源和空間，透過課程發展處理一些教育問題。

劉校長解釋，過去公開考試因為考生人數多、大學學位少而競爭激烈，但現時因適齡學童下跌令競爭激烈程度大減，可以趁此機會從課程入手，加強中學與大學教育銜接。

她提到疫情前曾到台灣考察，發現當地有大學專科會與中學選修科結合成特色課程，「一來可以銜接大學課程，等學生修讀佢嘅學科，都製造契機，學生可以有新課程研習或者更具實用性嘅課程出現，更可以結合埋地區特色建構課程」例如台灣花蓮一間學校與大學合作舉辦航海課程，學生需要運用相關知識造船。

除此之外，劉校長指職業專才教育（職專教育）亦是另一發展方向，透過提升課程寬度照顧不同人才的需要，「香港而家少子化，欠人呀，要更加專精地培育我哋嘅青少年」。她強調，香港有很多資深校長及教師，能夠就不同方面提出意見及貢獻，期望能夠結集社會精英進行相關討論。

劉瑤紅校長表示，校長亦需要行出學校，取得靈感。（張浩維攝）

校長需走出學校開眼界 照顧身心靈平衡壓力與工作

任職校長多年，劉校長亦有不少體會，認為校長除了要持續進修學習最新專業知識，亦要走出學校，「開眼畀，多啲Inspiration（靈感）」，留意社會發展及趨勢，幫助學校及學生培養未來社會需要的能力。她說自己不時會去其他學校觀摩交流，了解不同學校的發展發方向；亦會擔任其他學校的校董，學習不同人處理不同校情時的策略及應變。同時亦會參與社區服務，接觸其他專業界別，學習不同策略技巧，並累積社會資本幫助學校發展。

面對繁重工作，劉校長寄語教育界校長同工，特別是近年入職的，即使工作再多亦要照顧好自己的身心靈，「因為工作多，可能都要面對壓力大，精神情緒健康都要照顧」，「校長病咗，邊個嚟領導學校呢？」。她舉例，自己有宗教信仰，可以通過教會作退修，另一方面亦會作個人操練，例如培養正念，以平衡理力及工作。