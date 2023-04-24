校園天地｜佛教慈敬學校　以善意溝通化解校園衝突與犯規

今年初小學恢復全日面授課後，訓導老師隨之而來的壓力，就是面對相應增加的校園衝突事件。（內容由佛教慈敬學校提供）



不過對目前正夥同情緒教育非牟利機構「JUST FEEL 感講」（JUST FEEL）共建同理心校園文化的楊潔婷老師（佛教慈敬學校訓導主任；「感講夥伴辦學團體計劃」統籌老師，負責協調香港佛教聯合會屬下7所小學的計劃實踐）而言，卻是另一番正面的體會，她以一套感受需要卡加四步曲的善意溝通方法，輕鬆不懲不罰化解以下兩宗校園個案：

乖巧學生犯校規 背後有難言之隱

楊潔婷老師有天收到校工投訴，表示有一名女生經常入洗手間洗手，一天內就把一整瓶洗手液消耗掉，該女生平日表現乖巧操行良好、也樂於助人。可是當楊老師問她原由時，問了多次她也低頭沒有回應。有些事情學生是會說不出口的，為了協助她打開心屝，楊老師就聯同社工使用「感講感受需要卡」和她進行善意溝通四步曲的對話。

觀察、感受、需要及請求為四步曲，意即老師聚焦在客觀描述學生的行為而非評價，同理學生行為背後的感受和需要，以及發出請求，協助學生選擇可滿足其需要的解決方法（如二人或以上的衝突，也可以四步曲作調解）。

楊老師就問：「今天您用了一整瓶洗手液來洗手，當你用洗手液搓手時有什麼感受？」 女生選了「放鬆」和「舒服」這兩張卡，因為手接觸到洗手液的觸感令她感到很放鬆，背後是她背負著面臨功課和考試的莫大壓力，需要舒緩情緒。

當同理到該名女生的感受後，社工接著就找家長商量，並輔導女孩一起思考採用其他緩解壓力的方法取代頻繁洗手。

「我們希望借助感受卡讓學生疏理情緒，敢於說出行為背後的需要， 擁抱負面情緒，有效加速老師協助他們解決問題。」楊老師續說。

楊潔婷老師及學生。（佛教慈敬學校提供）

以感受需要卡介入 助衝突師生對話

A老師多次規勸一位同學不要再聊天，但同學不但屢勸不聽，還在下一節課用粗言穢語說A老師的不是。楊老師找同學了解，但該同學拒絕道歉，一直嚷不公平。

楊老師逐邀請同學與A老師一起用感受需要卡對話，她分別著兩人選出三張卡，表示發生衝突時他們各自的感受和需要，老師選出「灰心」、「失望」和「憤怒」三張感受卡，以及「尊重」、「被理解」和「合作」三張需要卡；學生選出「嫉妒」、「煩躁」和「憤怒」三張感受卡，以及「自己決定」和「平等」兩張需要卡。

當彼此的感受和需要呈現出來後，學生了解到老師已提醒他多次的失望和包容， 而自己也不可能在應守秩序的課堂上滿足「自行決定」的需要，從而能夠平靜地從心出發去向老師道歉。

楊老師表示：「藉著 JUST FEEL 這套自家設計的感受需要卡，讓我在全日復課的這段師生適應期可有效化解校園衝突。我也非常欣賞 JUST FEEL 回應我們團隊對全日復課適應的需要，為學生度身設計了兩節課堂，讓學生表達對全天上課的感受和需要，並設計了一些同學間發生衝突的情境，給學生透過角色扮演練習『善意溝通四部曲』化解衝突。」

共學賦能老師先處理心情 再處理事情

經過一次又一次以善意溝通方式化解校園衝突的體驗後，楊老師備受鼓舞，但她寄語老師個人的自我同理才是活出善意溝通的關鍵。

「這套卡只是 JUST FEEL『夥伴學校計劃』中其中一個善意溝通工具，支援我們建立同理心校園文化。最終我們得以有效推動為期三年的校本正向生活計劃，絕對有賴 JUST FEEL 要求以全校所有老師参與的模式進行，並透過工作坊、共同備課會及共學小組等活動，由內至外地裝備每一位同事，增強了團隊的信心和凝聚力。」 楊老師續稱：「 過去幾年，老師及學生在疫情下的壓力倍增，我最享受的就是教師共學小組的滋養，讓我有機會與自己的內在連結，並意識到在先協助學生處理情緒前，必先處理自己的心情，才能發自內心真誠地關顧學生，活出善意溝通。」

（內容由佛教慈敬學校提供）

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