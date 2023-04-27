校園天地｜鄭任安夫人學校　傳統玩意中華美　任安童玩中華日

鄭任安夫人學校於四月四日舉行了「任安童玩中華日」讓學生們體驗了豐富的中國傳統文化，當天活動以中國傳統玩意為題，旨在推廣中華傳統文化，讓學生們更深入地了解中華文化的博大精深。透過市集、製作傳統玩意、變臉表演和粵劇講座的環節，學生們體驗了傳統玩意的獨特魅力，感受到了祖國的深厚底蘊和多元文化，進一步加強了他們對中華民族的認同感和自豪感。（內容由博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校提供）



穿越時光，回到古代——古色古香的校園佈置

「任安童玩中華日」當天，整個校園都變成了一個古色古香的古城鎮，充滿了中國傳統文化的氛圍。從校門一進去，就能看到富中國特色的拱門，綴著活動的口號是一條小橋流水，橋上鋪著小石子，仿佛穿越時空回到了古代園林。進入學校的操場，便可看到許多精美的攤位遊戲，每個攤位都呈現了不同的中國古代文化特色，彷彿真的回到古時的市集。

齊玩玩意，感受中華——市集活動

市集部分共設有六個攤位，分別是香包、麵粉公仔、投壺、踢毽子、扯鈴和漢服試穿。這些傳統玩意讓學生們感受到了中國傳統文化的豐富多彩，並體驗到了傳統遊戲的樂趣。學生們在攤位前熱情參與，不僅讓活動現場氣氛熱烈，也讓學生們更了解中國傳統文化的特點和價值，體驗到中國文化的生活氛圍和情感表達。

經典文化，臉上綻放——粵劇與變臉表演

在變臉表演中，學生們欣賞到中國傳統文化中最神奇的表演形式之一。表演者以驚人的速度在臉部變換不同的面譜，讓觀眾不禁驚嘆不已。學生們也可以近距離觀察表演者如何運用手勢、音樂和臉部表情，以及如何通過裝束、化妝和道具的變化來表達不同角色的特點。

而粵劇講座則讓學生們更深入地了解中國傳統戲曲文化。演員們透過形象豐富的講解、精彩的演示和互動，向學生們介紹了粵劇的歷史、表演形式和特點。學生們可以親身體驗粵劇的唱腔、動作和道具，感受到這種戲曲的獨特魅力。

傳統手工，創意體驗——製作傳統玩意

小手工課堂活動讓學生們更深入地了解了中國傳統手工藝的製作技巧與文化價值。低年級的學生在風車製作課堂中，學習製作風車，而高年級的學生則在皮影戲製作課堂中學習如何製作皮影。

在風車製作課堂中，學生們學習如何用彩紙、竹籤等材料製作風車，並且在老師的指導下進行裝飾和創意設計。學生們學會了如何將風車裝配好，並且在微風中看著自己的作品轉動，感受到了創造美好的成就感。同時，老師們也向學生們講解了中國傳統風車的歷史和文化背景，讓學生們更深入地了解中國傳統文化。

而在皮影戲製作課堂中，高年級的學生學習到了中國傳統手工藝的製作技巧。在老師的指導下，學生們用剪裁出《西遊記》中的人物角色，再把它們黏貼在竹籤上，進行皮影戲的演出。學生們通過製作皮影戲，了解了中國傳統文化和民間故事，更體驗到了中國古老藝術的魅力。

小手工課堂活動，不僅讓學生們感受到中國傳統文化的獨特魅力，更是通過實際操作和創作，發揮了學生們的創意和想象力。

深入了解，傳承中華——專題研習

此次活動不僅給學生們帶來了豐富的文化體驗，同時也是學生們學習和研究中國傳統文化的一次機會。二年級的學生更以是次的文化日為題進行了相關的專題研習，在過程中學生更深入地了解了中國傳統小玩意的特點和寓意，並親手自製了各種富有中國特色的小玩意。這專題研習不僅是學生們對傳統文化的一種認識和體驗，更是對中國傳統文化的一次傳承和發展。

（內容由博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747