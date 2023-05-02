校園天地｜新舊交融——梨天中華文化日

梨木樹天主教小學早前順利完成「校園集古村體驗日」，是次活動的目的是讓同學加深學生對中華文化的認識，認識燦爛的中華文明，並培養良好的價值觀。當天，學校操場張燈結綵，現場掛滿了紅色的燈籠，洋溢着濃厚的中華文化氣息。全校同學進入了仿真的集古村世界，除了更換古裝服飾，共赴華服盛會，在中式轎子前拍照留念外，更可參與古代遊戲及手藝，例如投壺、國畫畫扇、製作麵粉公仔、香包、風車和猜燈謎。在禮堂，學校則安排了精彩的變臉表演，配合校本主題「主為我牧」，以變臉師傅拜師學藝為例，讓同學學會勇敢追隨目標。（內容由梨木樹天主教小學提供）



傳承古文化 感受新科技

除了校園集古村的攤位遊戲外，學校配合今年主題「良辰美景共賞，梨天迎兔齊樂」，將STEM教育和傳統中國文化結合，設計了一系列的STEM攤位遊戲。同學可在VR中國名勝體驗館，戴上VR眼鏡，聽着由高年級同學錄製的語音導賞，暢遊中國名勝古蹟，認識有關名勝的歷史。學校設計的STEM遊戲則加入中國傳統祝福語、不同節日的習俗及猜燈謎元素，其中最吸引學生的「兔牛賽跑爭霸戰」讓學生運用iPad 控制機械人，分別代表「兔」及「牛」進行賽跑對戰，從中學習「兔牛賽跑」的有趣傳說，了解生肖兔的來歷。透過遊戲，同學不但能了解到中華文化源遠流長，饒富意趣，亦能體驗嶄新的科技，如試玩VR鏡及機器人等。學校希望以富新鮮感的STEM教育，體現新舊交融、文化傳承。

中華文化點「紙」咁簡單？

中華文化博大精深，一張「紙」承載了多少傳統文化？梨天以紙張為題材，讓同學挑戰傳統手藝及訓練耐性。低、中及高年級同學分別學習紙燈龍、摺紙及剪紙手藝的歷史及特色，再親手製作獨一無二的手作，內容豐富有趣，能將傳統文化及智慧薪火相傳。透過體驗，同學能體會中國傳統的文化活動，在活動後紛紛表示提高了對傳統文化的認同和熱愛。

（內容由梨木樹天主教小學提供）

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