溥仁小學校長：收生欠一人即殺校不近人情　盼見局長分享團隊心血

【殺校 / 小學】黃大仙獻主會溥仁小學面臨殺校危機，學校昨（25日）向家長發通告，宣布2023學年因學校欠1名小一新生不獲批開辦小一，2026學年停辦，屆時小五和小六學生需轉校。校長余詩慧表示，學校課程一直作前瞻性部署，形容教育局單憑學生人數而決定殺校做法不近人情，希望能約見教育局長蔡若蓮，與她分享教師團隊一直以來的心血和努力，爭取一年緩衝期。



余詩慧表示，3月底接獲教育局官員口頭通知，因學校2023學年小一收生欠1人才達開班線，9月新學年起不獲批開辦小一。她隨即通知辦學團體商討對策，現時希望約見教育局局長蔡若蓮，分享學校課程發展，爭取一年緩衝期，同時計劃為2024學年小一收生申請特別視學。

黃大仙獻主會溥仁小學校長余詩慧表示，對於教育局單憑學校少收一名小一新生而殺校做法感到難過和不近人情，希望能約見教育局局長蔡若蓮分享教師團隊心血和成果，爭取一年緩衝期，現時正待局方回覆。（蘇煒然攝）

校長余詩慧：教育局只因學校收生欠一人殺校做法不近人情

對於教育局決定，余詩慧表示感到難過，認為教育局單憑數字而決定學校未來做法不近人情。她解釋，學校課程發展具前瞻性，早於教育局公布新版《小學教育課程指引》前，已推行符合新指引的課程，包括於本學年率先推行校本設計特色課程，撥出下午上課時間為學生安排國民教育、國安教育、拔尖補底、課外活動、STEAM教育和跨學科活動等。

她續稱，學校鄰近九龍城但屬於黃大仙校網，一直取錄不少跨區入讀的非華語學生、有特殊學習需要（SEN）學生，以共融為辦學特色，認為學校一直努力並超前教育局課程發展作部署，並非一名學生能夠決定學校生死，因此希望能約見教育局局長蔡若蓮，直接分享教師團隊的成果和心血，目標是爭取一年緩衝期。

學校訴求清晰 盼若見教育局局長分享教師心血和成果

余慧詩表示，教育局目前尚未就上述訴求回覆學校，相信局方需時討論，重申學校訴求清晰，是希望約見教育局局長蔡若蓮直接分享學校和教師團隊的心血和努力成果。她又指學校和辦學團體已商討，若教育局決定不變，如何協助受影響學生，例如主動聯絡和協助小一選報該校的新生入讀同一辦學團體的兩所小學。

家長：收生欠一人即停辦做法絕情

育有兩名女兒的家長鄭女士，本身是學校舊生，長女現在讀小一，亦已為今年9月升小一的幼女報讀溥仁小學，家中多名親戚子女亦於該校就讀。她表示，收到學校停辦通告時感到十分意外，「好希望唔係咁」，認為老師十分清楚學生需要並且用心教學，疫情期間上網課時她曾在旁觀課，形容教師授課簡單易明，期望學校至少能營運至最後一批學生小六學生畢業才停辦。

黃大仙獻主會溥仁小學面臨殺校危機，學校舊生家長鄭女士表示對此感到十分意外。（蘇煒然攝）

另一名家長黃先生表示，昨日收到通告得知學校面臨殺校危機，認為學校口碑不俗，而且教師教學細心，子女亦愛回校上課，認為「爭一個即停辦有啲絕情」、「跨張咗少少」。