小學殺校｜黃大仙溥仁小學小一欠一個才夠數　第三度陷停辦危機

再有小學新學年小一派位欠一個而不獲派班，跌入殺校網。43網黃大仙東頭邨獻主會溥仁小學因小一自行派位及統一派位收生僅15人，收到教育局殺校令，最快三年後停辦，是該校第三度面臨結束辦學。校方在通告中說「感到十分難過及不理解」，要求暫緩一年殺校，並求見局長蔡若蓮，當面向她介紹學校前瞻課程，校方也同時申請特別視學以求「翻生」。



據了解，今年至少有五間小學收生不足跌入殺校網，包括早前獲通知也獲派0班小一的長洲中華基督教會長洲堂錦江小學，中西區聖嘉祿學校也跌入殺校網。



黃大仙東頭邨獻主會溥仁小學已兩度因相連的22座要拆卸而面臨停辦，今次則因新學年小一收生欠一個才到「開班線」，收到教育局殺校令。（溥仁小學Facebook圖片）

溥仁校監發家長通告：感到十分難過及不理解

溥仁學校於1965年由聖母聖心傳教修女會創立。校監鄧永林神父今日（25日）向家長發通告，公布早前收到教育局通知，9月新學年不獲准開辦小一，事後已與教育局開會，得悉只欠一個學生才夠16人開班線，「感到十分難過及不理解」。

申請特別視學 約見局長蔡若蓮

校方表示，該校將在2026/27學年失去資助資格，正式停辦。屆時升小五及小六學生（現小一及小二學生）可轉到九龍城區獻主會小學或獻主會聖馬善樂小學，讀至小學畢業。

校方已去信教育局以一年為過度期，容許9月續開小一，為已選報該校的小一學生及家長服務，正待教育局回覆；並已去信要求約見局長蔡若蓮，由學校團隊直接向她分享學校前瞻教學。收學校令小學可轉為直資或私校，而該校申請教育局派員特別視學，如達標可恢復收生。

樓層連接東頭邨22座低層各層 兩度因拆樓險要停辦

溥仁學校創校之時新區學額需求殷切，溥仁為東頭邨及鄰近適齡學童提供小學教育。是全港第一所獨立校舍之新區標準學校，學校樓層與已拆卸重建的東頭邨22座低層相連，住在該大廈學生可以直接由各層出入口上學或回家，落雨天都不用擔遮。

這次是該校第三次面對殺校，頭兩次都非收生不足，而是校舍問題。第一次是由於相連的東頭邨第22座由為26座問題公屋，原擬1992年一併拆卸，後政府決定進行加固後保留大廈，學校得以保留；至2008年，房委會決定拆卸重建22座，由於學校與該校相連也需拆卸，教育局於是不准該校再參加小一派位，一年後在立法會議員爭取下得以保留，並美化校園，2011年9月1日起無玷聖母獻主會接辦該校，改名為獻主會溥仁小學並續辦至今。

教育局已落實增建4層樓高新教學大樓

現任校長余詩慧2021年9月上任時在「校長心聲」中提到，教育局已落實在溥仁原有的校舍旁邊，建立一棟四層樓高的教學大樓，「這對於溥仁的團隊、學生及家長實在是一個莫大的喜訊」，她期望新大樓能盡快施工，以改善學習環境，為學生提 供更優質的教育。

▼4月17日 長洲堂錦江小學復活節後復課▼



+ 15

暫計5小學收生不足瀕殺校 中西區聖嘉祿學校跌入殺校網

除了溥仁小學及長洲中華基督教會長洲堂錦江小學外，中西區聖嘉祿學校St. Charles Schoo也跌入殺校網，校方今未有回應。連同另外兩間小學，至少有五間小學跌入今次殺校網。

教育局發言人表示，未能在2023/24學年獲批小一班級的資助小學，可於4月20日或之前向教育局就建議班級結構提交意見，有關學校亦可按本身合適的情況，考慮選擇教育局提供的方案。局方表示，會審慎考慮學校提交的意見及當中的理據，並按照現行的政策及準則以決定是否接納，以及確定其核准班級結構，有關學校數目會在教育局考慮相關意見後才確定。