校園天地｜德信學校　「藝」與「毅」的結合　草間彌生校內展覽

萬眾期待的「草間彌生校內畫展」已經完滿結束了！衷心感謝藝術品收藏家借出三幅草間彌生的畫作（永恆的愛系列）及一件雕塑（我的心在黑夜裏綻放），讓德信學校、德信幼稚園的師生及家長有幸近距離欣賞這位知名藝術家的作品。（內容由德信學校提供）



草間彌生現年94歲，她的人生並非一帆風順，她自小受疾病困擾，在追求藝術夢想的過程中，她也經歷了許多困難和挑戰，但她始終保持着堅毅的精神和對藝術的熱愛，克服了種種困難，並成為了一位舉足輕重的藝術家。

透過「草間彌生校內展覽」這個活動，校方除了希望提升德信仔的藝術素養，增進他們的藝術欣賞能力外，也希望德信仔從中學習草間彌生的堅毅精神，成為一個堅毅的小君子。

展覽前，為了讓學生對草間彌生有初步的認識，視藝老師在課堂上教授學生有關草間彌生的背景及其創作特色。此外，老師也指導學生運用不同的媒介進行藝術創作。當中有部份學生的作品更有機會在展覽當天與草間彌生的作品一起展出，學生也感到非常自豪呢！

展覽當天，由德小老師擔任導賞員。老師運用「欣賞作品四步曲」，及生動有趣的提問及活動，向參觀者介紹是次展覽的展品。為了讓學生學習草間彌生的堅毅精神，老師讓學生戴上畫滿圓點花紋的透明面罩，希望他們感受草間彌生眼中的世界。在體驗過程中，大部份學生都表示感到頭暈，不太舒服，因此很佩服草間彌生雖然受着疾病困擾，仍堅持創作的精神。參觀展覽後，老師引導學生思考自己現正面對的困難，並請他們參考草間彌生的創作風格，繪畫一幅作品，藉此鼓勵自己以堅毅的態度面對困難，學習成為一位堅毅的德信小君子。

（內容由德信學校提供）

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