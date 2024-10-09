新來港、跨境學童報讀香港中小學攻略　即睇報名方法、流程、資格

合資格新來港定居學童、跨境學童如若希望在港讀書，入讀本港官津中、小學，到底有甚麼入學方法？家長可如何為子女報讀學校？教育局又有何支援？「01教育」已經在下文已經為你整合資訊，並列出可以申請的教育津貼！



新來港學童入學資格

截至入學該年的9月1日計算，年滿6至15歲及持有香港出世紙、香港身份證或香港旅行證件其中一種，可入讀本地的官、津中小學。除獲入境處許可，若只持有「學生」簽注，則只可入讀私立學校；而「訪客」簽證不能在任何學校讀書。

入學方法

學生可通過以下其中一種途徑入學：

1. 直接向學校申請

家長可直接聯絡學校，為子女申請入讀該校。如欲參閱個別學校的資料，可參考「學校概覽」。

2. 透過區域教育服務處申請

家長可直接聯絡附近的區域教育服務處，尋求學位安排支援服務。

3. 郵柬申請

若子女已定居香港，但因某些原因仍未入學的話，家長可在機場、羅湖管制站、教育局區域教育服務處或民政事務署轄下的20個諮詢服務中心索取郵柬，填妥後寄回教育局，教育局學位安排及支援組的職員會於收到郵柬的3天內聯絡家長，提供學位安排支援服務。如家長認為子女可即時入學，教育局區域教育服務處的職員會儘快安排他們入學。

另外，有特殊教育需要的內地生將會被轉介至教育局轄下的特殊教育支援組，以便協助入讀特殊學校。

新來港學童、跨境學童參加小一或中一統一派位的方法

若家長希望安排子女參加小一或中一統一派位，他們應於開學前帶同子女的入境身份證明文件到教育局學位分配組申請。若學生在開學後，即9月1日後才抵港，家長則應帶同個人及其子女的身份證明文件正副本、學歷證明文件正副本及住址證明文件正副本到區域教育服務處登記入學。

教育津貼（中小學生資助計劃）

有經濟困難的學生可以申請學生資助處的中、小學生資助計劃，包括書簿津貼、車船津貼及上網費津貼。

計劃內容

書簿津貼：以支付必須的書簿費用及雜項就學開支，全額資助為3,338元至5,406元，半額資助則為1,669元至2,703元。

車船津貼：為居住地點與學校距離超逾10分鐘步行時間及需要乘搭公共交通工具上學的學生提供車船津貼，資助是以學生往返居所和學校所屬地區的平均交通費計算。

上網費津貼：以支付學生家居上網學習的費用，津貼發放以家庭為單位，全額資助為每個家庭1,700元，半額津貼則為850元。



申請資格

申請人必須是：

i.) 未婚的香港居民；

ii.) 擁有香港居留權、入境權或不附帶任何逗留條件，逗留期限除外的有效香港居留許可，並須提供相關的證明文件副本；

iii.) 就讀符合個別資助計劃所列類別的學校。

入息審查

申請家庭須通過入息審查，計劃設有「全額」及「半額」資助。

申請方法

申請人可透過電子或紙本方式遞交申請，如2023/24學年的持續申請人在2023年5月31日或之前經網上遞交附有完整申請資料及證明文件的電子申請，並符合學校書簿津貼及上網費津貼的申請資格及通過入息審查，會較使用紙本表格的申請人優先獲發2023/24學年的首階段學校書簿津貼及上網費津貼。

適應課程

為幫助新來港兒童適應本港環境及教育制度，教育局分別於1995年4月及2000年10月開始，分別為內地新來港兒童及新來港非華語兒童或回流兒童開辦適應課程，合資格學生參加課程費用全免。

合資格學生

1. 內地新來港兒童：6歲至18歲，由內地來港定居不足1年或在本地學校接受教育不足1

2. 非華語兒童：6歲至18歲，來港定居不足1年或在本地學校接受教育不足1年

3. 回流兒童：6歲至18歲，回港定居不足1年及在過去3年沒有在本地學校接受教育

課程內容

課程會由教育局資助的非政府機構舉辦，全長60小時，並會安排在周日或周末的早上、下午或晚上進行。每班人數約為10班15人。教授內容包括認識本地文化、認識本地教育制度、學習繁體字／廣東話、學習基本中文／基本英文、學習與人相處、學習處理情緒、日常生活教育等。

上課地點

教育局網站有列出開辦適應課程機構的上課地點，立即點擊此連結瀏覽詳情。

全日制「啟動課程」

全日制「啟動課程」是教育局為新來港兒童提供的支援服務，學生可於修讀此課程後再入讀合適的學校。課程現已擴展至新來港內地兒童、非華語兒童及回流兒童。

課程內容

課程目標包括提升學生的英語及中文水平、幫助適應香港社會和個人發展、提供實際的本地課堂學習經驗。課程為期6個月，每班約20人，會於校舍內舉辦。教育局會以一筆過撥款資助學校開辦課程。

上課地點

教育局網站有列出開辦全日制「啟動課程」的學校，立即點擊此連結瀏覽詳情。