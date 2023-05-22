STEAM｜郭一葦中學學生到小學教編程　照顧活潑學生體會教師辛酸

天水圍東華三院郭一葦中學現時與不同外界機構合作，為學生提供各類型STEAM活動，當中包括與大疆創新（DJI）及香港青年協會合辦「Drive to Green 電動模型車」及「機甲大師機械工程」課程，訓練校內學生成為「郭中STEAM大使」，然後到區內3所小學擔任助教，教小學生編程。



擔任學生大使的兩名中二學生均表示，透過活動學會如何照顧小學生情緒，親身體會到老師日常授課的辛勞。負責計劃的老師形容，學生於活動中突然迅速成長，即使當中涉及許多行政溝通工作，但依然值得舉辦。



東華三院郭一葦中學與大疆創新（DJI）及香港青年協會合辦「Drive to Green 電動模型車」及「機甲大師機械工程」課程，訓練校內學生成為STEAM導師大使，然後到區內3所小學擔任助教，教小學生編程。（夏家朗攝）

擔任學生大使的的中二學生李國團和謝芷晴表示，讀小學時曾接觸過編程並感興趣，因此參加是次計劃，並指前往小學生擔任助教前，除了需先在課餘時間花10小時學習相關編程知識外，還要學習如何與小學生相處以及將知識教給他們，認為有助訓練口才和溝通能力。

東華三院郭一葦中學中二生李國團（左）及謝芷晴（右）表示，教小學生編程時需想辦法令他們專心學習。（夏家朗攝）

學生助教：小學生活潑難控制 不同技巧吸引注意力

二人均不約而同表示小學同學較活潑，其中李國團形容「小學生他們是其實不會怎樣去聽別人說」，有時更會不聽指示而自行嘗試操作機械人，令場面混亂難控制，需要借助肢體動作、拍手聲、叫口號等，吸引他們將注意力回到自己身上。

李國團（中）形容「小學生他們是其實不會怎樣去聽別人說」，有時更會不聽指示而自行嘗試操作機械人，令場面混亂難控制，需要借助肢體動作、拍手聲、叫口號等，吸引他們將注意力回到自己身上。 。（東華三院郭一葦中學提供）

謝芷晴亦指，由於機械人甚受小學生歡迎，因此上課時小學生往往會自行操作平板電腦，她除了想辦法哄學生外，必要時也會以較嚴肅的語氣提醒他們把握難得機會一同學習和操作機械人。

謝芷晴亦指，由於機械人甚受小學生歡迎，因此上課時小學生往往會自行操作平板電腦，她除了想辦法哄學生外，必要時也會以較嚴肅的語氣提醒他們把握難得機會一同學習和操作機械人。（東華三院郭一葦中學提供）

二人表示，今次易地而處擔任助教後，直言對老師的辛勞感同身受，親身體會到老師授課如何辛勞，現時上課也會更專心。

教師：現實環境中學習 看到學生突然成長

副校長熊國章表示希望透過計劃，讓學生開拓視野，有機會學習課本以外的技能，例如表達能力、膽量、解難能力等，同時亦支援小學推行STEAM教育，因此課堂上會有老師在場主持，但會盡量放手讓學生去教授編程面對困難，期望未來能繼續推行計劃，長遠做到由高中學生訓練初中學生擔任助教。

東華三院郭一葦中學透過與外界機構合作，為學生提供不同STEAM活動。圖左起為校長文可為、中二生謝芷晴和李國團、STEAM教師唐瑞康、副校長熊國章。（夏家朗攝）

負責計劃的唐瑞康老師直言活動涉及大量行政工作和時間，例如在不影響學生正常上課和活動情況下，配合小學時間表和需要，安排學生到小學授課，以至帶學生外出到小學授課等，但形容在活動中看到學生突然成長。

他舉例，有時候小學生可能會較頑皮，「但助教們都很有耐性，會蹲下跟小學生講解，又或是搭他肩膀」，展現出成熟、具責任感一面，相信在一般課堂難以展現到這些特質。

校長文可為補充，「學生成長最直接的學習環境就是現實社會」，而且現實社會不會去遷就學生，學生在這個環境學習需面對無法預計問題，不過若學生能解決這些問題，當中的反思得着就會最多，而這些亦是學校推動STEAM教育時，希望學生以至老師能得到的額外得着。